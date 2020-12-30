Петербург заканчивает 2020 год с рекордно низким числом квартир, закупленных для льготников. По итогам нескольких сотен аукционов, объявленных Смольным, было заключено всего 47 контрактов. Девелоперы в условиях повышенного спроса не спешат продавать жилье по ценам ниже рыночных.

В этом году на приобретение жилья для льготников в бюджете Петербурга заложено пять миллиардов рублей. По данным комитета финансов, к 2 декабря из них потрачено меньше трети. По мнению аналитиков, по сравнению с прошлым годом итоги весьма скромные. Для сравнения: в прошлом году Смольный сумел приобрести 1965 квартир на 7,6, в 2018-м - 645 на 2,5, в 2017-м - 1687 на 4,6 миллиарда рублей.

Несмотря на то что аукционы на покупку квартир для льготников объявлялись в Петербурге с завидной регулярностью, девелоперы не спешили в них участвовать. Одну из причин этого аналитики видят в выросшей стоимости квадратного метра и низкой аукционной цене. Так, например, в начале этого года, когда закупочная цена на приобретение квартир в госсобственность держалась на уровне 73 тысячи за квадратный метр, средняя рыночная стоимость квадратного метра составляла 115 тысяч. В итоге предложение продать квартиры на таких условиях заинтересовало только одного застройщика, который и продал администрации города несколько квартир на окраине города в новостройках Шушар. Когда в августе Минстрой поднял норматив средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения, которую берут за основу при расчете выкупа жилья для льготников, в Северной столице этот показатель вырос до 85,5 тысячи. Чуть позже город решил выкупать социальное жилье у застройщиков еще дороже. Вооружившись новой ценой за "квадрат" в размере 96,5 тысячи рублей, комитет имущественных отношений осенью объявил сразу полтысячи аукционов. Однако с учетом того, что к осени этого года средняя цена за квадратный метр на рынке Петербурга снова выросла, на этот раз уже до 120-130 тысяч рублей, и на этот раз желающих принять участие в торгах было немного.

Даже при цене "квадрата" 130 тысяч рублей девелоперы неохотно идут на сделку

По мнению экспертов, торги по приобретению квартир для льготников вызывают интерес только в случае падения спроса. Но не сейчас, когда продажи квартир в новостройках находятся на пике спроса. "В настоящее время у большинства застройщиков просто не осталось квартир, которые бы удовлетворяли требованиям города и стоили бы заявленные 96 тысяч рублей за квадратный метр",- замечает исполнительный директор строительной компании Роман Мирошников. В свою очередь председатель совета директоров группы компаний Игорь Карцев считает, что на фоне быстро меняющих цен на строительном рынке власти Петербурга отстают. "Может, городу стоит перестать пытаться покупать у застройщиков и направить усилия на бюджетное строительство?"- размышляет он.

В Смольном от такого варианта тоже не отказываются. И хотят использовать для этого разные инструменты. Так, в 2021 году город планирует приступить к строительству квартир для льготных категорий граждан в рамках адресной инвестиционной программы (АИП). "Застройщики из-за рыночной ситуации могут не проявлять желания продавать по установленной стоимости, но если объект будет включен в АИП, то он обязательно будет построен. Жилое строительство в рамках АИП начнется уже в 2021 году", - сообщил глава комитета по строительству Игорь Креславский. Эксперты уверены, что строительство жилья обойдется городу дешевле, чем выкуп. Более того, в этом случае Смольный сможет заранее сформировать необходимую квартирографию в соответствии с потребностями..