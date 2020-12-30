В петербургском филиале НМИЦ "Микрохирургия глаза" имени С. Н. Федорова делают уникальные операции, помогающие спасти зрение

Установка "внутриглазных очков", позволяющих справиться с близорукостью 25 диоптрий и более, вживляемые линзы, благодаря которым забудете о сильном астигматизме, удаление опухоли глаза, сохраняющее и глаз, и зрение... Эти и другие уникальные вмешательства выполняются в петербургском филиале Национального медицинского исследовательского центра "Микрохирургия глаза" имени С. Н. Федорова. Сюда стремятся попасть на лечение и россияне, и жители стран, располагающих высотехнологичной медициной. Сегодня Эрнест Бойко, директор филиала, в прошлом военный врач-офтальмолог, - гость "РГ".

Эрнест Бойко: Будущее за технологиями, позволяющими "вырастить" глаз и его части на основе собственных клеток пациента. Фото: Сергей Николаев/РГ

Не можем обойти тему коронавируса. Как пандемия сказалась на работе клиники?

Эрнест Бойко: По просьбе комитета по здравоохранению города мы, клиника плановой госпитализации, стали принимать больных по скорой. Потому что многие больницы, имеющие офтальмологические отделения, перепрофилировали под прием пациентов с COVID-19. В сутки принимаем до 40 экстренных больных с отслойкой сетчатки, после травм и с другими проблемами. Здесь пригодился и опыт военной офтальмологии, и опыт плановых высоких технологий, от сочетания которых выигрывает пациент.

Одна из самых популярных операций - замена искусственного хрусталика. Святослав Федоров разработал искусственный хрусталик и стал делать операции в начале 1960-х годов. Каковы сейчас возможности лечения катаракты?

Эрнест Бойко: Технологии другие: риски снизились до долей процента, а операции стали давать очень комфортное зрение. Что касается искусственных хрусталиков, то есть новейшие модели - бифокальные, трифокальные и другие, с помощью которых можно корректировать различные параметры глаза и которые позволяют достичь отличного зрения в сложных случаях.

Оперируем с помощью полуроботических систем. Параметры рассчитываются с помощью интеллектуальной компьютерной системы.

Когда лучше оперировать катаракту? Ждать ли "созревания"?

Эрнест Бойко: Каждый пациент решает сам. Кто-то говорит: "Я еще могу читать, я боюсь операции, я подожду". А для кого-то аналогичное состояние - крайний дискомфорт, и тогда лучше ее сделать раньше. Показание для неотложного вмешательства: "набухание" катаракты и резкое ухудшение зрения.

Глаукома - приговор судьбы?

Эрнест Бойко: Процесс реально притормозить. У нас сейчас для этого используются щадящие хирургические методики. Что касается амбулаторного лечения: если при длительном нахождении "на каплях" глазное давление не снижается до показателей 18-19 миллиметров ртутного столба, ситуация может стать опасной для глаз. Оперированная глаукома всегда протекает лучше неоперированной! Как пример - пациент с тяжелой формой глаукомы, который в течение 29 лет перенес много операций, но он видит!

В "Микрохирургии глаза" в 1990-х впервые в стране стали делать операции по корректировке близорукости с помощью насечек на роговице. Теперь предлагается эксимерный лазер?

Эрнест Бойко: Он в какой-то степени вчерашний день. У нас есть самая мощная в стране линейка фемтосекундных лазеров, с помощью которых можно достичь фантастических результатов. Если частота отдаленных последствий у эксимерного лазера около одного процента, то при фемто не более 0,5 процента. Точность операции - до доли микрона! Это принципиально новые возможности тканесберегающей рефракционной хирургии! И если раньше конечный результат был плюс-минус 0,5 диоптрии, то теперь он 0,25! Лазер работает внутри глаза, "выкраивая" крошечную часть роговицы - в виде чечевицы. Хирург вынимает кусочек через разрез, который напоминает смайлик-улыбку, операцию называют "Смайл".

Филиал - передовой в плане внедрения новинок. Расскажите о них.

Эрнест Бойко: В одну из поездок в Санкт-Петербург Святослав Федоров поделился мечтой о том, чтобы очки не носить снаружи, а имплантировать внутрь глаза, и в этом году специалисты филиала широко начали применять технологию имплантации "внутриглазных очков". На хрусталик пациента ставится гелеобразный хрусталик. С его помощью исправляется зрение - как вблизи, так и вдаль. Это мечта Федорова, ставшая явью. Пример: пациентка с близорукостью 25 диоптрий, которая не корректировалась очками. С "внутриглазными очками" она сразу после операции стала отлично видеть. У нее слезы на глазах от счастья: она читает девять строк таблицы!

Высокоточная хирургия макулярных разрывов сетчатки (макула - желтое пятно, самый центр сетчатки). Операции проходят с помощью 4D-технологий. Это четырехмерная хирургия. Объясню проще: вы смотрите на стену, видите стену в трехмерном изображении. В четырехмерном - слои предыдущих обоев, кирпич.

Гигантский рывок в офтальмоонкологии. При новообразованиях глаза его обычно удаляют, и это большая психологическая травма для пациента. У нас разработана методика, позволяющая сохранить и глаз, и зрение. С помощью радиации и лазеров, которые воздействуют на опухоль, мы ее облучаем и подавляем. Далее по необходимости проводим эндорезекцию (удаление).

Проблема нашего времени - возрастная макулярная дегенерация. Макула тонка и с возрастом начинает страдать от недостатка кислорода. Организм пытается спасти ситуацию, допуская к макуле новые сосуды. Но они неполноценны и дают отек: человек теряет центральное зрение. Он не ослепнет, но читать не сможет. Мы начали выполнять уникальные операции: из кусочка глазного пигментного эпителия пациента делаем "заплатку" на тонкую макулу, восстанавливая зрение.

Можно ли сделать операции бесплатно?

Эрнест Бойко: Да, но зависит от вида операций. Операции по коррекции близорукости не входят в госпрограмму. А пересадка роговицы, лечение глаукомы, катаракты, онкологии, заболеваний сетчатки, например, входят. Нужно лишь оформить соответствующее направление. Приехать к нам можно из любого региона, а не только из Петербурга и СЗФО. Но если пациент хочет и хрусталик заменить, и одномоментно поставить внутрь глаза торические линзы, позволяющие исправить сильный астигматизм, то бесплатно не получится. Торические линзы в госпрограмму пока не входят. Это же касается и мультифокальных хрусталиков, позволяющих почти всегда избавиться от очков.

Пациентка с близорукостью 25 диоптрий сразу после имплантации "внутриглазных очков" стала отлично видеть

Есть ли очереди на лечение катаракты по ОМС?

Эрнест Бойко: В нашем учреждении - около двух лет. Но в тяжелых случаях, когда пациент из-за падения зрения не может себя обслуживать, берем гораздо быстрее. Мы значительно увеличили число операций за счет отказа от круглосуточного стационара. Поясню: государственные тарифы позволяют, например, на одну и ту же сумму либо прооперировать трех пациентов с госпитализацией в стационар на сутки, либо прооперировать четырех пациентов в амбулаторном режиме. Мы выбираем второй вариант. Также весь спектр операций можно выполнить быстро, - на хозрасчетной основе.

Как узнать, все ли в порядке с глазами?

Эрнест Бойко: Пройти обследование у офтальмолога, желательно с применением современного оборудования.

"Микрохирургия глаза" ведет активную образовательную деятельность. Вы первыми в стране открыли "ВетЛаб", в которой учатся будущие хирурги-офтальмологи. Как обстоят дела сейчас?

Эрнест Бойко: За 20 лет подготовлено более двух тысяч специалистов из РФ, СНГ, других стран. Врачи учатся как на хирургическом симуляторе, позволяющем отточить методику высочайшей точности, так и делают операции на глазах лабораторных животных. У нас также обучаются преподаватели вузов (бесплатно, по квотам).

Операции настолько уникальны, что лечиться к вам приезжают из стран, где медицина высокого уровня. Будете развивать медицинский туризм?

Эрнест Бойко: Да. Рассчитываем на упрощенный порядок выдачи визы и безвизовое кратковременное пребывание. Обследование пациента и операция занимают пару часов, после которых турист может любоваться красотами Петербурга "новым зрением".

Философский вопрос оперирующему офтальмологу: что такое глаза?

Эрнест Бойко: Нравится определение: глаз - это мозг, вынесенный на периферию. Это сложнейшее устройство, через которое человек получает 90 процентов информации, и я согласен, что глаза - зеркало души.

Что мы можем делать для сохранения зрения?

Эрнест Бойко: Вести здоровый образ жизни. Правильно питаться (включите в меню продукты, богатые флавоноидами и лютеином: морковь, томаты, перец красный и желтый, чернику). Ограничьте время пользования гаджетами. После одного-полутора часов работы за компьютером делайте 15-минутный перерыв (встаньте у окна и смотрите вдаль, сделайте гимнастику).

Ваша мечта?

Эрнест Бойко: Победить непобедимое. Сейчас, если пострадал зрительный нерв, помочь нельзя. Не можем "оживить" умершие ткани, например сетчатку. Будущее за технологиями, позволяющими "вырастить" глаз и его части на основе собственных клеток пациента.

Статистика

Петербургский филиал НМИЦ "Микрохирургия глаза" выполняет до 27 тысяч операций в год, из них до девяти тыcяч - при катаракте, до четырех тысяч - при глаукоме, две тысячи - на стекловидном теле и сетчатке, более пяти тысяч - фемтолазерная коррекция и другие.

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С праздником!

Офтальмологи поздравляют с Новым годом и Рождеством.

"Уходит сложный високосный год, который испытал и закалил нас, обогатил новым опытом и впечатлениями, - говорит Эрнест Бойко. - Пусть наступающий год будет щедрым на успехи, хорошие события, развитие и профессиональные победы, принесет счастливое время новых возможностей и достижений! Сердечно желаю вам и вашим близким прекрасного зрения, крепкого здоровья, уюта и тепла в вашем доме!"