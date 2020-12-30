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30.12.2020 10:39

Погодное регулирование

В бюджетных учреждениях перейдут на образцовую модель энергосбережения
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 296(8350)
К марту следующего года в ряде бюджетных учреждений Петербурга будет внедрена образцовая модель энергосбережения. Ожидается, что вошедшие в программу школы, детские сады, поликлиники станут показывать на своем примере, как можно экономить ресурсы и меньше платить по счетам. В городском Центре энергосбережения рассчитывают, что эта система позволит отладить внедрение бережливых технологий и в других бюджетных учреждениях.

Сейчас в Петербурге только в каждом пятом бюджетном учреждении установлено энергоэффективное оборудование. А коммунальные счета для садика или школы - это одна из основных статей расходов.

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Так, в школе N128 Калининского района Петербурга еще прошлым летом появился пункт погодного регулирования теплоснабжения. За год счета школы за отопление оказались на четверть ниже, чем обычно. Например, до установки специального оборудования, в ноябре 2018 года, школа потребила 108 гигакалорий тепла, в 2019-м году этот показатель составил 89, а в 2020-м - 64. Экономия объясняется не только тем, что к оборудованию в школе привыкли - дней с плюсовой температурой в этом ноябре выдалось больше, соответственно, потребности в тепле было меньше.

Ожидается, что модель энергосбережения, созданная в Петербурге, будет использована и в других регионах страны.

Как говорят в Центре энергосбережения, учреждения, заявившиеся на участие в программе, в первую очередь ставят пункты погодного регулирования, меняют светильники на светодиодные, устанавливают пластиковые окна, утепляют стены, двери, чердаки, подвалы. Обычно эта работа проводится в рамках текущего или капитального ремонта, то есть на нее выделяются бюджетные средства или же ее оплачивают инвесторы.

Роль инвестпроектов довольно велика. В частности, по такой схеме проводится модернизация сетей. Ее оплачивает инвестор, а затем в течение шести лет бюджетное учреждение ему возмещает затраты. Причем школа или детсад платит не из собственных денег, а за счет сэкономленных на оплате коммунальных услуг. Инвестор, возвращая назад свои средства, уходит на новые объекты, а бюджетное учреждение в дальнейшем распоряжается сэкономленными деньгами, как считает нужным. Суммы могут быть значительными, например, траты на электричество можно сократить на три четверти, теплоснабжение - на треть. С начала года в городе заключено 48 энергосервисных контрактов, переговоры ведутся с еще 150 директорами школ, поликлиник, детских садов.

Все это дело сугубо добровольное, правда, как выясняется, многие руководители бюджетных учреждений даже не слышали про энергосервисные контракты, но даже те, кто в курсе, часто боятся их применять, руководствуясь принципом "как бы чего не вышло".

Также не стоит забывать, что энергосберегающие программы дороги. Например, в прошлом году бюджетные учреждения города получили 1,8 миллиарда рублей на модернизацию и ремонт. Еще 400 миллионов рублей составили инвестиции. За год за счет применения новых технологий было сэкономлено 1,2 миллиарда рублей. Но очевидно, что для того, чтобы энергосбережение окупило себя, требуется несколько лет.

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В бюджетной сфере контракты пусть медленнее, чем ожидалось, но все-таки заключаются. А вот применять схему с привлечением инвесторов в жилых домах пока не получается, хотя это и возможно. Данная проблема несколько часов обсуждалась на III Всероссийском совещании региональных центров энергосбережения, пока идеальная схема не создана ни в одном из субъектов страны. В принципе, у жильцов есть возможность решить вопрос без инвестора, например, несколько лет назад по всей стране в жилые многоэтажки закупались общедомовые приборы учета. На практике получалось так, что во многих регионах жильцы дома в течение нескольких месяцев оплачивали эти приборы, в их квитанциях появлялась дополнительная строка, то есть вместо экономии на первом этапе люди платили больше. Схема с энергосервисными контрактами исключает повышение квартплаты. Но есть проблема. Дело в том, что если инвестор при договоре с администрацией школы может быть уверен в возврате своих средств, то с жилым домом у него гарантий нет: вдруг всю многоэтажку населяют хронические неплательщики за услуги ЖКХ. Сейчас это означает, что инвестор не сможет вернуть свои затраты или же оплата растянется на несколько лет.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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