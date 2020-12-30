В Заполярье судоводителя будут судить за гибель трех человек

В Мурманской области завершилось расследование гибели катера "Юбилейный ЯМЗ". Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

По версии следствия, 17 октября 2020 года судно под управлением собственника шло у побережья полуострова Рыбачьего в районе мысе Кекурского в сторону Вайда-губы. На его борту были 10 человек. Судоводитель не обеспечил контроль скорости и безопасного расстояния от берега. При сильном ветре судно столкнулось с береговыми скалами, перевернулось и затонуло.

Семь человек успели перебраться на близлежащую скалу. Там они провели около трех часов, пока их не обнаружили местные жители. Спасшихся подняли на борт сторожевого пограничного катера и доставили в поселок Лиинахамари.

- Остальные трое погибли, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области. - Одного погибшего нашли в каюте судна, которое находилось на глубине 18 метров. Второго обнаружили в акватории моря, а третьего - на берегу.

Мурманский следственный комитет на транспорте возбудил уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта). Оно направлено с утвержденным обвинительным заключением в Печенгский районный суд для рассмотрения по существу.