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30.12.2020 10:39
Рубрика: Происшествия

Дело об убийстве волгоградца из-за ссоры в чате направили в суд

Текст: Наталья Козлова
Следственный комитет объявил об окончании расследования уголовного дела против жителя Волгограда, его сестры и ее супруга, которые виновны в смерти человека после ссоры в родительском чате.

Прокуратура с обвинениями согласилась, и дело отправлено в суд. Как объяснили корреспонденту "РГ" в Следственном комитете, главному фигуранту уголовного дела вменяется "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

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Женщина обвиняется в "подстрекательстве и пособничестве в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений" и в "подстрекательстве к умышленному причинению тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенному группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений".

А ее муж обвинен в "покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное из хулиганских побуждений", "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждений, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Напомним, преступление было совершено 23 октября 2020 года. Причиной стал конфликт, который разгорелся между родителями учеников в школьном чате. В СК уверяют, что ими "получены объективные доказательства того, что подстрекателем именно силового метода выяснения отношений стала женщина, оскорбившаяся сообщениями в групповом чате".

По версии следствия, сначала женщина подговорила мужа отомстить обидчику - днем 23 октября 2020 года он приехал к месту работы потерпевшего, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая с помощью мессенджера стала провоцировать потерпевшего. Спустя несколько часов встреча все же состоялась, но к тому моменту обвиняемая уже уговорила своего родного брата выступить исполнителем преступного замысла. Когда родственник женщины наносил смертельные удары, ее муж, согласно отведенной ему роли, наблюдал за происходящим и готов был в любой момент, если это потребуется, принять непосредственное участие в драке.

В отношении мужчин избраны меры пресечения в виде заключения под стражу, а в отношении женщины - запрет определенных действий. Суд начнется уже в новом году.

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