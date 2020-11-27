СК завел дело против соучастников убийства волгоградца из-за ссоры в чате

В Волгограде установлены и привлечены к ответственности все соучастники конфликта в отделении банка, в результате которого погиб 41-летний мужчина, сообщила старший помощник руководителя областного управления СК России Наталия Рудник.

Продолжается расследование уголовного дела в отношении 30-летнего местного жителя, забившего до смерти другого гражданина 23 октября. Причиной расправы стал конфликт, который разгорелся в чате родителей учеников одного класса. Следователи допросили всех свидетелей. Провели ряд судебных экспертиз.

Основному фигуранту уголовного дела инкриминируется умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. К ответственности также привлечены его сестра и ее муж. Женщине предъявлено обвинение в подстрекательстве, а мужчине - в покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.

Мужчина задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. У его супруги на иждивении находятся двое малолетних детей, одному из которых год, поэтому следователи будут ходатайствовать перед судом о запрете ей определенных действий.

По версии следствия, именно женщина, недовольная сообщениями в групповом чате, подговорила сначала мужа отомстить обидчику. Днем 23 октября он приехал к месту работы риелтора, но тот, сославшись на занятость, отказался выйти на улицу. Тогда обвиняемая стала провоцировать своего оппонента, посылая ему сообщения в мессенджере.

Спустя несколько часов встреча все же состоялась, но к тому моменту волгоградка уже уговорила родного брата решить конфликт силовым путем. Когда родственник женщины избивал другого человека, ее муж наблюдал за происходящем и готов был в любой момент, если это потребуется, принять непосредственное участие в драке.

В ближайшее время сообщникам передадут материалы следствия для ознакомления.