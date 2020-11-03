Суд оставил под стражей волгоградца, убившего мужчину после ссоры в чате

Житель Волгоградской области, обвиняемый в избиении, после которого умер пострадавший, останется по стражей. Такое решение принял Волгоградский областной суд, сообщает ТАСС.

Конфликт, закончившийся смертью, вспыхнул после ссоры в родительском чате. По версии следствия, обвиняемый несколько раз ударил мужчину в отделении банка. Пострадавшего в бессознательном состоянии доставили в больницу, где он скончался через несколько дней.

В отношении обвиняемого суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря. Апелляционная жалоба адвоката оставлена без удовлетворения.