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31.12.2020 12:00
Рубрика: Власть

Новый год на танкере

Моряки Черноморского флота нарядят елки в Средиземном море
Текст: Владимир Пасякин (Севастополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 297(8351)
Экипажи сразу нескольких судов Черноморского флота отметят Новый год в дальнем плавании. В числе находящихся сейчас вдали от родных берегов и большой морской танкер "Иван Бубнов", отправившийся в Средиземное море еще 22 мая. Корреспондент "РГ" узнал, как моряки-черноморцы встретят 2021-й.
"Иван Бубнов" находится в дальнем плавании уже семь месяцев. Фото: Владимир Пасякин/ РГ "Иван Бубнов" находится в дальнем плавании уже семь месяцев. Фото: Владимир Пасякин/ РГ
"Иван Бубнов" находится в дальнем плавании уже семь месяцев. Фото: Владимир Пасякин/ РГ

Вот уже семь месяцев севастопольцы выполняют боевые задачи в дальнем походе. Но чтобы не оставаться в информационном вакууме, заходя в порт Тартус, моряки получают военную прессу и некоторые федеральные издания, в числе которых и "Российская газета".

Фото: Юлия Крымова/РГ
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По водоизмещению БМТ "Иван Бубнов" один превосходит всю бригаду кораблей ОВР (охраны водного района) с ее морскими тральщиками и малыми противолодочными кораблями. Он в два раза больше, чем флагман ЧФ гвардейский ракетный крейсер "Москва", водоизмещение которого 11 490 тонн. Может многие месяцы "кормить" топливом, горюче-смазочными материалами, пресной и котельной водой, продовольствием корабли и суда, находящиеся не только в Средиземном море, но и в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах.

Кэп танкера капитан 2 ранга запаса Юрий Трофимов во время заправки сторожевого корабля "Ярослав Мудрый". Фото: Владимир Пасякин/ РГ

- Длительные походы для нашего экипажа стали нормой, - говорит кэп танкера капитан 2 ранга запаса Юрий Трофимов. - 4 января 2020 года "Иван Бубнов" вернулся в Севастополь из Средиземного моря. С конца июня 2019 года он решал боевые задачи в дальнем океанском походе, встретив там 2020 год. За полгода мы прошли более 16 000 миль, выполнили 110 заправок кораблей и судов ВМФ в Средиземном море и Атлантическом океане. Причем некоторые из них - в штормовом море.

Нынешний поход еще не завершен, но уже пройдено более14 000 миль, включая заходы в порты Лимасол, Бизерту и Тартус.

1700 специалистов системы ПВО-ПРО встретят Новый год на боевом дежурстве

- Мы заправляли суда трех флотов, в том числе и "Адмирал Эссен", который и теперь в Средиземном море, патрульные корабли, подводные лодки, морские тральщики, плавмастерские, большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков" Северного флота, - говорит капитан. - Заправляли их в разных условиях, как на якоре, так и на ходу, на бакштове и у борта...

В какой точке моряки встретят Новый 2021 год, пока точно не известно. Как говорит капитан, возможно, это произойдет в одном из портов Средиземноморья, а может быть и на якорной стоянке.

- У нас уже есть опыт встречи Нового года на боевой службе, продолжает Юрий. - Сейчас мы находимся в западной части Средиземного моря. Но в любом случае мы установим искусственную елку и даже не одну - мы их предусмотрительно захватили перед отплытием, хотя и не ожидали, что будем столько морячить. Составим праздничное меню, в котором обязательно будут салат оливье и сельдь под шубой. Здесь первую скрипку будут играть заведующий продскладом Шахвелед Шихметов и судовой повар Татьяна Мельник, которые трудятся на танкере уже более полутора десятка лет. Женские руки очень важны! Готовить будет весь наш продпищеблок и те, кто не задействован на вахте. В Новый год прослушаем поздравление президента России и зачитаем поздравления от руководства. Будет, конечно, небольшой импровизированный концерт с исполнением стихов и песен.

Фото: Крымова Юлия/РГ
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"Иван Бубнов" не будет одинок в дальнем море: Новый 2021 год в плавании встретят черноморские экипажи фрегата "Адмирал Григорович", большого десантного корабля "Новочеркасск", малого ракетного корабля "Ингушетия", плавмастерской ПМ-138 и спасательного буксирного судна СБС-739.

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Военно-морской флот Филиалы РГ Крым ЮФО Севастополь ЮФО Республика Крым Новый год

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