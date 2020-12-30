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30.12.2020 18:03
Рубрика: Общество

Вакцинация без выходных

На Юге России прививочные кабинеты будут работать в новогодние каникулы
Текст: Николай Грищенко, Наталья Коротченко, Алена Ларина
Российская газета - Неделя - Юг России № 297(8351)
Где сделать прививку от коронавируса, узнали наши корреспонденты.

Волгоградская область

В Волгоградскую область поставлено более двух тысяч доз антикоронавирусной вакцины "Спутник V", разработанной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи.

Первыми защиту от опасной инфекции уже получили тысяча медицинских работников. Предполагается, что всего привьют около 30 процентов населения региона.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Вакцина ФМБА от COVID-19 нацелена на создание клеточного иммунитета

В Волгограде прививочные центры открыты на базе городских поликлиник № 1, 2, 3, 4, 28, а также больниц № 7, 11, 15, 16. В Волжском - в больнице имени С. З. Фишера, в Камышине - в горбольнице №1, в Урюпинске и Михайловке - в ЦРБ. Всего в регионе 13 прививочных центров.

Вакцинация проводится бесплатно и на добровольной основе. Инъекции предназначены для лиц в возрасте от 18 до 60 лет, они противопоказаны тем, кто имеет определенные хронические заболевания.

Напомним: препарат "Спутник V" двухкомпонентный: после получения первой дозы должен пройти 21 день, тогда вводится вторая. Вакцинированным и защищенным от коронавирусной инфекции человек считается только через три недели после второй прививки, поскольку все это время идет формирование иммунитета.

Астраханская область

В Астрахань, по информации минздрава, поступило 1642 дозы вакцины "Спутник-V", до конца декабря придет еще 3,5 тысячи доз, в ближайшие два месяца - 42,4 тысячи доз. К настоящему времени прививку получили 437 астраханцев, это медработники и преподаватели медуниверситета.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
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Как пояснили в министерстве, желающие получить вакцину должны записаться на прием к участковому терапевту в поликлинике по месту жительства. Врач осмотрит пациента и назначит обследование, после которого примет решение, позволяет ли состояние здоровья обратившегося сделать ему прививку.

"Сейчас разрабатывается график работы центров иммунизации в праздничные дни. Вакцинация проходить будет, так как есть пациенты, которым по срокам вторая прививка нужна как раз в начале января", - сообщили "РГ" в пресс-службе областного минздрава.

Ростовская область

В Ростовской области вакцинация началась с середины декабря. От ковида прививают пока только медработников. В регион поступили обе российские вакцины, "Спутник V" и "Эпиваккорона".

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В областном министерстве здравоохранения "РГ" сообщили, что "Спутник V" применяют в 12 лечебных учреждениях Дона. "Эпиваккороной" вакцинируют сотрудников Роспотребнадзора и регионального Центра гигиены и эпидемиологии.

В Ростове-на-Дону прививки можно сделать в процедурных кабинетах двух больниц, №1 и № 20. Первый этап вакцинации ростовчан начался 17 декабря и закончится перед Новым годом. Как сообщили в городском управлении здравоохранения, на зимних каникулах вакцинация проводиться не будет. Она возобновится в конце января будущего года.

Кстати

В Ростове поликлиники продлили работу неотложной службы до 22.00 с приоритетом исполнения вызовов на дому. Консультации по вопросам организации медицинской помощи и лекарственного обеспечения при коронавирусе можно получить по телефонам: 8-800-350-91-36 (с 9.00 до 20.00). На базе отделения скорой медицинской помощи создан консультативный центр по вопросам лечения, диагностики и получения медицинской помощи, ожидания скорой и неотложной медицинской помощи - телефон 8 (863) 235-22-11.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО ЮФО Ростовская область ЮФО Краснодарский край

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