На тушение пожара в нацпарке Сочи направили вертолет

В Сочинском национальном парке ночью произошло возгорание лесной подстилки вблизи Ореховских водопадов. Огонь распространился в труднодоступной местности, охватив уже 600 квадратных метров площади, к его тушению направили вертолет с ВСУ-5.

Как рассказали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило 29 декабря в 23.25. На место была направлена оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Всего к борьбе со стихией привлекли 84 человека и 16 единиц спецтехники.

- Сейчас на территории края действует три возгорания лесной подстилки. Два в Туапсинском районе и одно - в Сочи, - уточнили в ведомстве. - Угрозы населенным пунктам нет. На месте организован штаб пожаротушения. Обстановка изучается с помощью информационных ресурсов и беспилотников.