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30.12.2020 12:03
Рубрика: Происшествия

На тушение пожара в нацпарке Сочи направили вертолет

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

В Сочинском национальном парке ночью произошло возгорание лесной подстилки вблизи Ореховских водопадов. Огонь распространился в труднодоступной местности, охватив уже 600 квадратных метров площади, к его тушению направили вертолет с ВСУ-5.

Под Туапсе к тушению крупного лесного пожара привлекли вертолет

Как рассказали в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, сообщение о возгорании поступило 29 декабря в 23.25. На место была направлена оперативная группа Сочинского пожарно-спасательного гарнизона. Всего к борьбе со стихией привлекли 84 человека и 16 единиц спецтехники.

- Сейчас на территории края действует три возгорания лесной подстилки. Два в Туапсинском районе и одно - в Сочи, - уточнили в ведомстве. - Угрозы населенным пунктам нет. На месте организован штаб пожаротушения. Обстановка изучается с помощью информационных ресурсов и беспилотников.

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