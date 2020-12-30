Пенсионерка-рекордсменка по числу путешествий Светлана Дружинина из-за коронавируса сменила внешний туризм на внутренний и в этом году вместо дальних стран посетила Адыгею, Байкал и Камчатку.

О Светлане наша газета писала еще в 2012 году ("Пошла по миру", "РГ-Неделя" № 152), тогда героиня делилась с читателями секретом, как на пенсию в 11 тысяч трижды в год ехать туда, куда хочется! И вот теперь мы поинтересовались у бывалой туристки, где интереснее отдыхать, в дальних странах или в своей огромной стране.

Светлана, давайте напомним читателям, с чего все началось?

Дружинина: Моя страсть к путешествиям началась еще в детстве, росла я самостоятельным ребенком и с первого класса после уроков садилась в трамвай и путешествовала по Ростову. Потом много училась, работала. Растила дочь, не было ни времени, ни возможностей ездить. Париж был моей мечтой, и в 2000 году, уже будучи на пенсии, после долгих лет работы фотокором, фрилансером, я ее осуществила. После этого буквально заразилась поездками, хотя денег больше не стало.

И в каких странах побывали?

Дружинина: С тех пор за 20 лет я объехала всю Европу, причем на автобусных турах, так экономнее.

А где еще побывать не успели, но мечтаете?

Дружинина: Пандемия помешала мне полететь в Канаду. Уже и визу получила, жду с надеждой, что скоро страну откроют. Но с работой сейчас проблемы, так что может не хватить денег, пока по силам только недорогие Египет, Турция и Таиланд, куда могу слетать с попутчицами в режиме жесткой экономии.

Какие еще коррективы внес в ваше хобби коронавирус?

Дружинина: Заграничные поездки на время закрытия границ я заменила на туры по России. В феврале этого года мы поехали на Байкал, в поселок Турка, заселились в отель и отправились по набережной к маяку, он высотой 26 метров. 56 ступенек вверх, и мы на высоте птичьего полета. От вида со смотровой площадки захватило дух: сопки долины реки Турки, заснеженные вершины полуострова Святой Нос, горы Байкальского хребта и величественный остров Ольхон.

Потом мы пошли гулять по ледяным торосам Байкала и любовались волшебными скульптурами, созданными самой природой. Когда озеро замерзает, волны так и остаются примерзшими к отвесным скалам, образуя красивейшие наплески. Зимой туристы могут пробраться туда по льду озера.

А какой необыкновенно красивый край Камчатка. Для меня, признаюсь, это было настоящим испытанием, но я прошла весь маршрут (около 15 километров) ради красивых фотографий и мест, которые мечтала увидеть.

На вахтовках очень много приходится ходить. По труднодоступным местам можно было бы проехать на джипах, но я не нашла у туроператоров такой тур. Правда, мне повезло познакомиться уже там с Алексеем, который проводит туры на джипах, но это была дополнительная экскурсия в предпоследний день моего пребывания на Камчатке.

Там надо обустраивать маршруты, чтобы люди в любом возрасте с комфортом могли любоваться уникальной природой и вулканами. Жаль, что здесь никто не думает о массовом туризме, ведь не все мастера спорта по альпинизму. Надо благоустроить все, построить канатные дороги, и тогда люди в любом возрасте смогут наслаждаться красотами Камчатки, не уступающими достопримечательностям экзотических стран.

Вообще в России очень некомфортно путешествовать по сравнению с той же Исландией, там все организовано для удобства туристов. А у нас наоборот.

А есть ли различия между вашими товарищами по путешествиям за границей и по России?

Дружинина: Различий нет, путешествуют в основном люди состоятельные, только я экономлю на всем.

Какие путешествия вам обходятся дороже?

Дружинина: Приведу пример последней поездки на Камчатку. Из Ростова я поехала поездом в Москву, а там самолетом и обратно. Дорога обошлась в 130 тысяч рублей. На Байкал - в 70 тысяч.

Для сравнения: на остров Корфу я бронировала тур, как всегда, за три месяца, и поймала недорого: 37 тысяч с человека при двухместном размещении. Никогда не трачусь на пляжные принадлежности, поэтому в чемодане у меня всегда зонтик, который купила в "Пятерочке" по акции за 50 рублей. У нас были только завтраки, но мне хватало до 15 часов, а потом в отеле я заваривала кисель быстрого приготовления и ела бутерброды с плавленым сыром или копченой колбасой, которую тоже всегда вожу с собой.

В 2006-м поехала в автобусный тур по Великобритании с посещением озера Лох-Несс. Взяла отпуск в мае, потому что в межсезонье туры дешевле, и купила тур за 46 тысяч с визой в Англию на 15 дней. На поезде из Ростова добралась в Брест. Автобус с гидом повез на север Франции, в порт, где мы сели на паром, и снова автобусом в Туманный Альбион. Утром мы пришли в красивый город Йорк, прогулялись по историческим местам и через пять часов поехали дальше. Переночевали в отеле, а утром после завтрака въехали в район озер Шотландии, нас привезли на озеро Лох-Несс. В центре озера вода бурлила, и казалось, вот-вот из вод выйдет красавица Несси и я сделаю ее фото. Но увы! Я прождала четыре часа у разрушенного замка, так и не увидев ее.

Года три я путешествовала по Европе автобусными турами. Это, конечно, утомительно, но экономно. Например, тур в Италию, включающий три дня в Риме, обошелся всего в 30 тысяч рублей с завтраками. Жили мы на окраине, в очень скромном отеле, но за три дня успели побывать в самых главных местах Рима. Тур по замкам Луары в 2012 году обошелся в 40 тысяч рублей, с завтраками. Выезжали прямо из Ростова через Прагу, и я побывала в самом красивом замке Франции Шенонсо. А в сентябре 2013 года мы с подругой гуляли по Лондону, за 45 тысяч на неделю. Я уже не говорю о Турции, путевка "все включено" на 12 дней в Сид обошлась в 27 тысяч. Ну, если вы помните, 2014-й - это еще относительно дешевый доллар.

Очень много читала о затерянном мире в Камбодже и в январе 2013 года, будучи в Паттайе на пляже Джомьен, взяла двухдневную экскурсию за 50 долларов в Камбоджу. В 2015-м мы купили тур на остров Родос в Греции за 35 тысяч рублей на 12 дней с полупансионом. В марте 2018-го нас собралось четыре человека, мы отправились на Пхукет. Жили 10 дней парами в отеле 2* за 35 тысяч рублей с завтраками. Экскурсии брали у местных гидов: дешевле, а сервис тот же. Как обычно, у меня с собой 15 пакетов киселя быстрого приготовления и кило сухарей. С обильными завтраками отеля вполне хватало.

Теперь за границу путь заказан, едут туда самые отчаянные. А своя страна - это своя. Тут хоть на оленьих упряжках, хоть автостопом, а до дома доберешься.