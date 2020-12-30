Под Волгоградом иномарка протаранила автобус

ДТП с участием автомобиля Nissan и автобуса MAN произошло около девяти утра на 750-м километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий" в Волгоградской области.

По предварительным данным, 23-летний водитель легковушки не справился с управлением и на полной скорости врезался в пассажирский автобус, который двигался в попутном направлении из Волгограда в Москву. Удар был такой силы, что у легкового автомобиля снесло практически всю переднюю часть. Пострадал водитель и четыре пассажира иномарки: 39-летняя женщина, а также трое детей - восьми, тринадцати и восемнадцати лет, сообщает ТАСС.

Сейчас на месте ЧП работают специалисты, которые восстановят ход событий и определят степень вины каждого из участников аварии. Вероятно, молодой водитель превысил скорость и не справился с управлением на мокрой и скользкой дороге. Как сообщает УМВД по региону, за прошлые сутки в Волгоградской области зафиксировано 12 ДТП с пострадавшими. В большинстве случаев водители как раз не могли справиться с управлением.

Сейчас на юге установилась теплая погода - днем дороги мокрые, а в ночное время суток они замерзают и покрываются льдом. Поэтому сотрудники ГИБДД просят водителей проявлять максимальную осторожность.