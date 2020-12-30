Путин сообщил о новых способах добраться из Сочи в Крым

Новое судно "река-море" можно поставить на маршрут Сочи-Крым, предложил президент на встрече с премьер-министром.

В 2021 году в серию должен пойти "Метеор", который изготавливается в Нижнем Новгороде, и речные суда в 120 мест, отметил Владимир Путин. Готово судно "река-море" для 300 пассажиров, PV300, тоже из Нижнего Новгорода. Его можно было бы поставить и на линию Сочи - Крым, предложил президент.

"Но через год - уже в 2021 году должны начать и в конце года, надеюсь, завершится работа, - сделают суда с большей мореходностью. Эти суда точно можно поставить на линию Сочи - Крым. Уверен, это будет востребовано, люди за это скажут нам спасибо", - заключил Путин.