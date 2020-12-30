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30.12.2020 10:42
Развитие

Встретимся в сквере

Реализация нацпроектов меняет облик Лабинского района
Текст: Дмитрий Степура (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 297(8351)
В Лабинске появился обновленный уголок, который сразу понравился жителям и гостям районного центра. Новый сквер на улице Турчанинова - первый объект, который видит каждый въезжающий сюда по федеральной трассе.
После ремонта в лабинской Детской школе искусств учебные площади выросли вдвое. Фото: Илья Азаров
После ремонта в лабинской Детской школе искусств учебные площади выросли вдвое. Фото: Илья Азаров

- Это визитная карточка города. Раньше сквер производил грустное впечатление своей неухоженностью, - говорит местная жительница Ольга Пархоменко. - А поскольку люди к нам едут со всей страны лечиться на известные минеральные воды, то первое знакомство с Лабинском должно их, наоборот, радовать.

Именно поэтому, когда два года назад муниципалитет стал участником программы "Комфортная городская среда", сквер на улице Турчанинова решили преобразить в первую очередь. При обсуждении проекта люди просили его сделать современным, с парково-прогулочной зоной, малыми архитектурными формами, подсветкой и парковым освещением.

Реконструкции сквера завершилась 10 ноября. В этот день жители увидели новое городское пространство: здесь появились прогулочные дорожки, удобные лавочки, топиарии в виде фигур животных, световые элементы.

Теперь на аллее с тополями всегда много гуляющих людей. Причем преобразования коснулись также и дворов многоквартирных домов. В каждом городе есть свои Черемушки, и Лабинск не исключение. Именно в таком микрорайоне в рамках реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" муниципалитет провел благоустройство дворовых территорий на улице Турчанинова 188, 190, 192, 194 и улице Делегатской. Также была благоустроена дворовая территория на улице Красной, 21 - тут появилась современная детская площадка и лавочки, пешеходные дорожки и освещение.

А в Вознесенском сельском поселении разбили новый парк с пешеходными дорожками, освещением, детской и спортивной площадками. Почти как в городе, считают станичники.

В уходящем году район участвовал в реализации еще двух федеральных проектов - в сферах культуры и образования. После обновления материально-технической базы в школах заработали профильные кабинеты технологии, химии, физики и информатики. Появился агротехнический кабинет в СОШ N 28 станицы Вознесенской, инженерный - в СОШ N 11 Лабинска. В центрах "Точки роста" школьники учатся IT-технологиям, медиатворчеству, шахматам, занимаются проектной деятельностью. Школы получили новейшие компьютеры и интерактивные комплексы, 3D-принтеры, квадрокоптеры, что сделало доступными 3D-моделирование, прототипирование и компьютерное черчение.

Именно в Лабинском районе открылась первая в Краснодарском крае модельная библиотека. Знакомая и любимая многими поколениями жителей города детская библиотека им. А. С. Пушкина стала современным, технически оснащенным информационным центром с обновленным книжным фондом и интерьером.

- К реконструкции библиотеки приступили в мае, на модернизацию ушло более 9 миллионов рублей, - рассказал глава района Александр Симириков. - Здесь появилось интерактивное оборудование, а пространство стало открытым для мероприятий. В модельной библиотеке теперь новые функциональные зоны: "Зона сказок", "Портал знаний", "Зона тишины", "Медиазона". Читателям будут также доступны мастер-классы, кинопоказы, развивающие игры и театральные представления. А еще благодаря проекту фонд библиотеки вырос на 4 тысячи экземпляров и насчитывает уже 40 тысяч книг.

Отличным подарком для юных дарований стала Детская школа искусств, которая благодаря поддержке губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева теперь располагается в большом просторном отремонтированном здании со всем необходимым для занятий оборудованием. Учебные площади выросли вдвое, что позволит еще большему числу детей заниматься хореографией и другими видами искусств.

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