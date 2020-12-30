Новости

Генпрокуратура: В России было угнано почти 9 тысяч автомобилей 11:16
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:05
Мишустин выделил 4,7 млрд рулей производителям муки и хлеба 11:02
Кабмин выделил 487 млн рублей на создание технологической долины МГУ 10:58
Уралец осужден за убийство ребенка во время стрельбы по банкам 10:50
Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года 10:46
Комиссия по защите прав проживающих в домах-интернатах создана в Москве 10:43
Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ 10:43
Власти Швеции закрыли оппозиционный канал 10:42
Великобритания первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca и Оксфордского университета 10:33
Сделка по Brexit вызвала сопротивление части лейбористов и либералов 10:31
Стало известно, как будут работать медучреждения Москвы в каникулы 10:24
Золотов перенес рабочий день для росгвардейцев с 31 декабря на 16 января 10:08
Вылетную магистраль Большие Каменщики - метро "Коломенская" благоустроили в Москве 09:50
В Петербурге кафе и рестораны приостановили работу на пять дней 09:40
Опубликовано видео голов сборной России в матче против Австрии на МЧМ 09:39
В ВОЗ назвали цель коронавируса 09:34
На портале бизнес-омбудсмена Москвы появились новые сервисы 09:27
Жители Приморья остались без света из-за аномальных холодов 09:27
В Беларуси выходит фильм-сказка "Последний богатырь: Корень зла" 09:25
Оперштаб: Еще 5896 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:19
Москвичей предостерегли от мошенников, притворяющихся сотрудниками ЖКХ 09:10
На Урале неизвестный угнал приехавшую на вызов "скорую" 09:05
В Росгвардии 31 декабря будет выходным 08:51
Голикова сравнила две российские вакцины от коронавируса 08:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Истории из жизни исцеленных журналистов "Российской газеты"
Истории из жизни исцеленных журналистов "Российской газеты"
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
30.12.2020 10:49
Местная власть

Район живет

Несмотря на сложности, в Апшеронском муниципалитете строят планы развития
Текст: Дмитрий Степура (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 297(8351)
Заканчивается 2020 год. О том, каким он получился для жителей предгорного Апшеронского района Кубани, рассказывает глава муниципального образования Олег Цыпкин.
Глава района Олег Цыпкин: Моим землякам нужны новые детские сады, газ в домах, спортивные объекты. Фото: Илья Азаров
Глава района Олег Цыпкин: Моим землякам нужны новые детские сады, газ в домах, спортивные объекты. Фото: Илья Азаров

Олег Германович, нынешний год по понятным причинам оказался непростым. А чем он отмечен для жителей вашего муниципального образования?

Олег Цыпкин: Не скрою, на протяжении всего года для нашей команды главным было - удержать достигнутые экономические показатели на уровне 2019-го. Из-за пандемии с особенно большими трудностями пришлось столкнуться курортно-туристической отрасли муниципалитета, но, надеюсь, в 2021 году ситуация улучшится и многочисленные гости смогут посетить лучшие уголки Апшеронского района, ведь здесь находится наибольшее количество лесных массивов Кубани, много памятников природы и самых разных достопримечательностей. Это территория с огромным туристическим потенциалом, поэтому рассчитываем, что его использование благотворно повлияет не только на экономическое положение района, но и края в целом.

Если говорить о строительной сфере, то в 2020 году удалось ввести в эксплуатацию многоквартирный дом. Это позволило 42 семьям решить проблемы с жильем. Кроме того, возведены и сданы в эксплуатацию офис врача общей практики в поселке Вперед Кубанского сельского поселения и спортивный комплекс шаговой доступности "Кубанский". В Апшеронске за счет средств районного бюджета завершен первый этап капитального ремонта спортивного зала в районе станции Нефтегорск и косметический ремонт спортивного зала "Олимп".

Как в муниципалитете шла реализация национальных проектов?

Олег Цыпкин: Благодаря вниманию руководства края работа в этой сфере не останавливалась. По нацпроекту "Образование" в нескольких школах появились "Точки роста" - для развития профильного образования. Благодаря нацпроекту "Культура" школы искусств района получили музыкальные инструменты и методическую литературу. Завершился ремонт сельского Дома культуры в Куринском сельском поселении: на прилегающей к нему территории проведено благоустройство и озеленение. По проекту "Формирование комфортной городской среды" в нынешнем году был реконструирован парк в центре станицы Кубанской, завершен второй этап благоустройства парка "Юность" в Апшеронске и обустроена дворовая территория дома на пересечении улиц Ленина, 4 - Ворошилова, 1.

А какими будут следующие шаги?

Олег Цыпкин: Уже выделены средства из краевого и местного бюджетов на капитальный ремонт дворовой территории в переулке Привокзальном и благоустройство общественной территории набережной реки Туха в Апшеронском городском поселении. В будущем планируем привести в порядок общественные территории в Кубанском сельском поселении - в поселке Ерик, а также в Новополянском сельском поселении. В Апшеронске запланирован третий этап благоустройства городского парка культуры и отдыха "Юность", бульвара на улице Ленина и общественной территории на улице Коммунистической. В Хадыженске по данному проекту начнем благоустраивать общественную территорию городского парка "Майская Горка".

Как обстоят дела с газоснабжением в частных домах? Не секрет, что люди уже не хотят топить печки...

Олег Цыпкин: Согласен, печки уходят в прошлое. В Новых Полянах нам удалось раньше срока ввести в эксплуатацию газораспределительную сеть протяженностью более километра. Сумма инвестиционных вложений - около двух миллионов рублей. Сеть позволила газифицировать около 60 частных домовладений, и теперь появилась перспектива дальнейшего расширения газораспределительной сети Новых Полян. Это также поможет улучшить условия ведения личного подсобного хозяйства. В поселениях, где уже появились желтые трубы газопровода, это особенно заметно: с началом газоснабжения в дома пришел комфорт, да и держать подсобное хозяйство стало значительно легче.

Апшеронский район - это территория с огромным туристическим потенциалом

Как известно, в уходящем году почти каждый житель Апшеронского района столкнулся с проблемами водоснабжения...

Олег Цыпкин: Увы, это так. Главная причина сложившейся ситуации - ветхость сетей. Планируем капитальный ремонт водовода на хуторе Красная Горка, что позволит снизить потери воды. В 2021 году намечена реконструкция водопровода от города Хадыженска до станицы Кабардинской протяженностью 5,5 километра. К 2022-му будет готов проект строительства водопровода Тверская - Кабардинская - Асфальтовая Гора. Запланировано бурение скважин в районе станицы Тверской. Так мы увеличим подачу воды в эти населенные пункты из альтернативных источников на 30-40 процентов.

На условиях софинансирования из бюджета Краснодарского края ведется строительство объекта "участок водовода Соколова Гора - город Апшеронск" длиной около 7,5 километра.

Олег Германович, по территории Апшеронского района протекает много горных рек, которые во время сильных дождей стремительно наполняются и приносят немало бед. Что делается для предотвращения ЧС в поселениях?

Олег Цыпкин: Мы любим наши реки, они красивы, но иногда действительно проявляют свой коварный характер. Из-за этого шесть поселений находятся в зоне риска. Серьезные подтопления случались в поселениях при паводке на реках Пшиш, Хадажка и Пшеха, причем самое последнее, в 2018 году, еще свежо в памяти. Чтобы своевременно реагировать на такие ситуации, в верховьях рек Апшеронского района установлены три автоматизированных гидрологических комплекса системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации и пять датчиков уровня воды в реках.

В этом году в районе введена в эксплуатацию региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения. Она состоит из 68 сирен, и при штормовом предупреждении в верховьях рек дежурят мобильные наблюдатели со средствами связи.

И конечно, не забыты профилактические чистки: в текущем году мы обследовали 42 моста и мостовых перехода, очистили русла рек от наносов в Нефтегорске, Куринском и Кабардинском сельских поселениях. В станице Кубанской местная администрация привела в порядок водоотводный канал длиной свыше 1300 метров, который проходит через населенный пункт. Теперь станица надежно защищена от возможного подъема воды. Работы по расчистке каналов и канав ведутся ежегодно, однако столь масштабная расчистка произведена впервые за пять лет.

Олег Германович, расскажите о том, что предстоит сделать в районе в наступающем 2021 году.

Олег Цыпкин: Жизнь, несмотря на все проблемы, продолжается. Моим землякам нужны новые детские сады, газ в домах, спортивные объекты.

Мы планируем приступить к возведению детского сада на 95 мест в станице Кубанской, проложить межпоселковый газопровод высокого давления от города Хадыженска до станицы Кабардинской, газопровод среднего давления в селе Черниговском. Продолжим проведение капитального ремонта (второй и третий этапы) спортивного зала бывшей школы N 14. А еще в ближайшей перспективе планируем возвести в Апшеронске Центр спортивных единоборств.

Впереди также ждет строительство газопровода среднего давления в селе Черниговском для газификации объектов социальной сферы (школы N 11, детского сада N 15, участковой больницы). Готовимся к газификации станицы Нефтяной и хутора Подольского. Продолжим развитие общественной инфраструктуры населенных пунктов всех поселений района в рамках проекта "Инициативное бюджетирование".

Люди ждут праздника и надеются на лучшее. В центре Апшеронска появилась новогодняя елка. Натуральная?

Олег Цыпкин: Уроженка Апшеронска! Настоящая, ей сорок лет. Ставить елку - наша многолетняя традиция, и никакой коронавирус ее не изменит. Предстоящая встреча Нового года станет для всех семейным праздником из-за карантинных ограничений, но зато это повод для всех нас побыть в кругу родных и близких. Желаю всем жителям района здоровья и благополучия!

Пусть этот год станет годом ярких идей, знаковых событий, добрых перемен, теплых человеческих отношений.

С наступающим Новым, 2021 годом!

На правах рекламы

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Голикова призвала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации
В России появится лазерное оружие для борьбы с дронами
Захарова осудила попытки ЕС дискредитировать российскую вакцину
В Сирии при обстреле БТР ранены трое российских военнослужащих
Глава РФПИ допустил введение COVID-паспортов в 2021 году