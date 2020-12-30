Заканчивается 2020 год. О том, каким он получился для жителей предгорного Апшеронского района Кубани, рассказывает глава муниципального образования Олег Цыпкин.

Олег Германович, нынешний год по понятным причинам оказался непростым. А чем он отмечен для жителей вашего муниципального образования?

Олег Цыпкин: Не скрою, на протяжении всего года для нашей команды главным было - удержать достигнутые экономические показатели на уровне 2019-го. Из-за пандемии с особенно большими трудностями пришлось столкнуться курортно-туристической отрасли муниципалитета, но, надеюсь, в 2021 году ситуация улучшится и многочисленные гости смогут посетить лучшие уголки Апшеронского района, ведь здесь находится наибольшее количество лесных массивов Кубани, много памятников природы и самых разных достопримечательностей. Это территория с огромным туристическим потенциалом, поэтому рассчитываем, что его использование благотворно повлияет не только на экономическое положение района, но и края в целом.

Если говорить о строительной сфере, то в 2020 году удалось ввести в эксплуатацию многоквартирный дом. Это позволило 42 семьям решить проблемы с жильем. Кроме того, возведены и сданы в эксплуатацию офис врача общей практики в поселке Вперед Кубанского сельского поселения и спортивный комплекс шаговой доступности "Кубанский". В Апшеронске за счет средств районного бюджета завершен первый этап капитального ремонта спортивного зала в районе станции Нефтегорск и косметический ремонт спортивного зала "Олимп".

Как в муниципалитете шла реализация национальных проектов?

Олег Цыпкин: Благодаря вниманию руководства края работа в этой сфере не останавливалась. По нацпроекту "Образование" в нескольких школах появились "Точки роста" - для развития профильного образования. Благодаря нацпроекту "Культура" школы искусств района получили музыкальные инструменты и методическую литературу. Завершился ремонт сельского Дома культуры в Куринском сельском поселении: на прилегающей к нему территории проведено благоустройство и озеленение. По проекту "Формирование комфортной городской среды" в нынешнем году был реконструирован парк в центре станицы Кубанской, завершен второй этап благоустройства парка "Юность" в Апшеронске и обустроена дворовая территория дома на пересечении улиц Ленина, 4 - Ворошилова, 1.

А какими будут следующие шаги?

Олег Цыпкин: Уже выделены средства из краевого и местного бюджетов на капитальный ремонт дворовой территории в переулке Привокзальном и благоустройство общественной территории набережной реки Туха в Апшеронском городском поселении. В будущем планируем привести в порядок общественные территории в Кубанском сельском поселении - в поселке Ерик, а также в Новополянском сельском поселении. В Апшеронске запланирован третий этап благоустройства городского парка культуры и отдыха "Юность", бульвара на улице Ленина и общественной территории на улице Коммунистической. В Хадыженске по данному проекту начнем благоустраивать общественную территорию городского парка "Майская Горка".

Как обстоят дела с газоснабжением в частных домах? Не секрет, что люди уже не хотят топить печки...

Олег Цыпкин: Согласен, печки уходят в прошлое. В Новых Полянах нам удалось раньше срока ввести в эксплуатацию газораспределительную сеть протяженностью более километра. Сумма инвестиционных вложений - около двух миллионов рублей. Сеть позволила газифицировать около 60 частных домовладений, и теперь появилась перспектива дальнейшего расширения газораспределительной сети Новых Полян. Это также поможет улучшить условия ведения личного подсобного хозяйства. В поселениях, где уже появились желтые трубы газопровода, это особенно заметно: с началом газоснабжения в дома пришел комфорт, да и держать подсобное хозяйство стало значительно легче.

Апшеронский район - это территория с огромным туристическим потенциалом

Как известно, в уходящем году почти каждый житель Апшеронского района столкнулся с проблемами водоснабжения...

Олег Цыпкин: Увы, это так. Главная причина сложившейся ситуации - ветхость сетей. Планируем капитальный ремонт водовода на хуторе Красная Горка, что позволит снизить потери воды. В 2021 году намечена реконструкция водопровода от города Хадыженска до станицы Кабардинской протяженностью 5,5 километра. К 2022-му будет готов проект строительства водопровода Тверская - Кабардинская - Асфальтовая Гора. Запланировано бурение скважин в районе станицы Тверской. Так мы увеличим подачу воды в эти населенные пункты из альтернативных источников на 30-40 процентов.

На условиях софинансирования из бюджета Краснодарского края ведется строительство объекта "участок водовода Соколова Гора - город Апшеронск" длиной около 7,5 километра.

Олег Германович, по территории Апшеронского района протекает много горных рек, которые во время сильных дождей стремительно наполняются и приносят немало бед. Что делается для предотвращения ЧС в поселениях?

Олег Цыпкин: Мы любим наши реки, они красивы, но иногда действительно проявляют свой коварный характер. Из-за этого шесть поселений находятся в зоне риска. Серьезные подтопления случались в поселениях при паводке на реках Пшиш, Хадажка и Пшеха, причем самое последнее, в 2018 году, еще свежо в памяти. Чтобы своевременно реагировать на такие ситуации, в верховьях рек Апшеронского района установлены три автоматизированных гидрологических комплекса системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации и пять датчиков уровня воды в реках.

В этом году в районе введена в эксплуатацию региональная автоматизированная система централизованного оповещения населения. Она состоит из 68 сирен, и при штормовом предупреждении в верховьях рек дежурят мобильные наблюдатели со средствами связи.

И конечно, не забыты профилактические чистки: в текущем году мы обследовали 42 моста и мостовых перехода, очистили русла рек от наносов в Нефтегорске, Куринском и Кабардинском сельских поселениях. В станице Кубанской местная администрация привела в порядок водоотводный канал длиной свыше 1300 метров, который проходит через населенный пункт. Теперь станица надежно защищена от возможного подъема воды. Работы по расчистке каналов и канав ведутся ежегодно, однако столь масштабная расчистка произведена впервые за пять лет.

Олег Германович, расскажите о том, что предстоит сделать в районе в наступающем 2021 году.

Олег Цыпкин: Жизнь, несмотря на все проблемы, продолжается. Моим землякам нужны новые детские сады, газ в домах, спортивные объекты.

Мы планируем приступить к возведению детского сада на 95 мест в станице Кубанской, проложить межпоселковый газопровод высокого давления от города Хадыженска до станицы Кабардинской, газопровод среднего давления в селе Черниговском. Продолжим проведение капитального ремонта (второй и третий этапы) спортивного зала бывшей школы N 14. А еще в ближайшей перспективе планируем возвести в Апшеронске Центр спортивных единоборств.

Впереди также ждет строительство газопровода среднего давления в селе Черниговском для газификации объектов социальной сферы (школы N 11, детского сада N 15, участковой больницы). Готовимся к газификации станицы Нефтяной и хутора Подольского. Продолжим развитие общественной инфраструктуры населенных пунктов всех поселений района в рамках проекта "Инициативное бюджетирование".

Люди ждут праздника и надеются на лучшее. В центре Апшеронска появилась новогодняя елка. Натуральная?

Олег Цыпкин: Уроженка Апшеронска! Настоящая, ей сорок лет. Ставить елку - наша многолетняя традиция, и никакой коронавирус ее не изменит. Предстоящая встреча Нового года станет для всех семейным праздником из-за карантинных ограничений, но зато это повод для всех нас побыть в кругу родных и близких. Желаю всем жителям района здоровья и благополучия!

Пусть этот год станет годом ярких идей, знаковых событий, добрых перемен, теплых человеческих отношений.

С наступающим Новым, 2021 годом!

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