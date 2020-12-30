В бывших купеческих особняках исторического центра Астрахани прячутся от любопытных глаз камины и печи, которым больше полутора веков. Украшенные позолотой и серебром, с фигурными изразцами и барельефами, изображающими богов и купидонов, они ослепляют дворцовым великолепием. В них до сих пор можно развести огонь. Их счастливые владельцы, следуя традиции предков, проводят зимние вечера у очага XIX века.

Однажды вечером

- Возвращаясь поздно вечером с работы на маршрутке, я часто проезжала мимо одного и того же дома по улице Ленина и с восторгом рассматривала в его окнах отсвечивающие золотом в вечернем свете ламп старинные изразцы камина. Однажды осмелилась зайти, - рассказала "РГ" завкафедрой журналистики Астраханского госуниверситета Галина Белолипская. - Меня встретила женщина средних лет и, что удивительно, согласилась впустить. Она рассказала, что ее семья выкупила старинную усадьбу, где, как и в других купеческих домах Астрахани, в советское время были коммуналки, отреставрировала на свои деньги.

Дошла очередь и до камина. Правда, выяснилось, что это не камин, а печь, но очень красивая, высотой в два человеческих роста с рельефным позолоченным орнаментом. Семья нашла трубочиста, он расчистил дымоход, закупили дрова и теперь встречают Новый год, сидя у печи.

Позировать перед камерой во избежание возможного наплыва любопытных гостей хозяйка дома отказалась: слишком хорошо помнила, как в стенах особняка пришлось латать дыры, проделанные кладоискателями. Но поделилась адресами знакомых, которым тоже посчастливилось хозяйничать в купеческих домах. Так, шаг за шагом Галина Белолипская собрала целую "коллекцию" старинных астраханских каминов, которой полюбовались и мы.

Наследство Ивана Чучина

- У нас шесть каминов один другого краше, все сохранились в первозданном виде с момента постройки усадьбы в 1836 году, - рассказала "РГ" и. о. заведующей детским садом "Веснушки" Зульфия Васецкая, демонстрируя наследство, оставшееся в доме на улице Набережная 1 Мая от купца Ивана Чучина, - возвышающийся прямо возле детских кроватей трехметровый камин. В узорчатых изразцах малахитового цвета, с ажурной решеткой топки, он похож на сказочный замок и при этом прекрасно гармонирует с интерьером помещения для детсадовской группы.

- Мы следим за его состоянием, бережем, детям объясняем, что это - история, - говорит заведующая. - Все камины в рабочем состоянии, жаль, что по технике безопасности нельзя в детском саду их затопить. После смерти Чучина вплоть до установления советской власти в этом доме работала известная на все Нижнее Поволжье фабрика, где получали нити тутового шелкопряда. Теперь работники детсада проводят у каминов квесты, посвящая малышей в историю здания и города.

Тепло Хлебникова

- Нам повезло, в гостиной в идеальном состоянии сохранились две старинные печи, в сочетании с паркетом, лепниной на потолке и мебелью той эпохи они полностью воссоздают историческую атмосферу. А ведь во многих домах после революции все это было уничтожено, - вздыхает заведующая домом-музеем Велимира Хлебникова Серафима Каргашина. - Печи в рабочем состоянии, если вдруг понадобится, вполне сможем затопить, топка со стороны зала Велимира, но сейчас она закрыта.

Еще четыре печи сохранились в доме двоюродного дяди поэта, действительного статского советника и одного из предводителей исторического Петровского общества Харлампия Хлебникова. На кирпичах - герб семьи: коронованный рыцарь с двумя шестиугольными звездами, шпагой и снопом сена. Сейчас здесь гостиница, хозяева отреставрировали дом, а печи стали частью интерьера номеров.

- Несколько плиток отсутствовали, но нам удалось заказать их точную копию у мастеров народных промыслов "Вялко" из Москвы, теперь предлагаем гостям угадать, какие из изразцов подлинные, - рассказал "РГ" управляющий отелем.

Штаб, Дом пионеров, академия

На улице Красная Набережная в похожем на дворец трехэтажном особняке 1897 года, украшенном скульптурами и ажурными балконами, жил известный купец и меценат Александр Губин. Последние четверть века здесь находится филиал Саратовской государственной юридической академии. Главное украшение, оставшееся от былой эпохи, - гигантский камин в зеленых изразцах с барельефами, изображающими сцены из древних мифов, добавляет солидности кабинету замдиректора. После революции в доме разместился штаб реввоенсовета 11-й армии во главе с Сергеем Кировым. Об этом напоминает бюст революционера, стоящий на лестничной площадке. Затем здесь был Дом пионеров, отметившийся художественным панно с изображением героев сказок Пушкина. Вот такое смешение стилей.

В соседней лекционной под потолком лепнина с изображением сцен охоты. Здесь еще один камин, в его топке даже хворост лежит для антуража. Очаг украшают скульптуры сомов - это очень по-астрахански. А венчает композицию лик младенца. Как удалось выяснить Галине Белолипской, по легенде, это скульптурный портрет погибшего сына Губина. Такой же барельеф и на фасаде дома.

Узнал дом по камину

- Во время этих поисков мне открылись двери разных домов, - продолжает Галина. - В одном из них, на набережной 1 Мая, жила 90-летняя старушка. - Удивительно, но, несмотря на скромный интерьер квартиры, она, как икону, хранила редчайшего изразцового стиля камин, чистила его, подкрашивала. И однажды к ней наведался необычный гость - бывший хозяин дома, которого пятилетним ребенком родители увезли в эмиграцию.

Вернувшись в Астрахань уже седым стариком, он по памяти нашел родное крыльцо, а увидев камин, убедился, что теперь он дома. По словам пенсионерки, со слезами на глазах он попрощался с реликвией и отправился восвояси, сказав, что на душе у него теперь спокойно.

Увы, не все астраханцы так трепетно берегут историю. На днях на одном из сайтов появилось объявление о продаже старинных изразцов за 45 тысяч рублей.

Сам камин нельзя разобрать и унести: он часть дома, его придется ломать, а тем, кто захочет купить его изразцы, придется делать бутафорский, чтобы закрепить их. Но зачем? Ведь камин - это не просто вещь, а семейная реликвия, домашний очаг, история семьи, и жизни, и любви, а все это, как известно, за деньги не купить.