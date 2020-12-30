Как в Крыму производят мыло по столетним рецептам

Семья Москалюк переехала в Крым из Москвы. Ольга признается, что никогда не думала, что будет варить и продавать мыло, ведь по образованию она финансист, много лет работала в сфере контроля и аудита. А вот ее муж Сергей всегда мечтал о творческом бизнесе.
- Муж - предприниматель, он занимался производством продуктов питания. А когда переехали в Крым, Сергей решил реализовать интересный проект в сфере туризма, - рассказывает Ольга.
Так в Севастополе появилась ремесленная мастерская "Камка и Кил". Это образовательное пространство для родителей с детьми. Здесь проводят мастер-классы по лепке из глины и гончарному мастерству, а также рассказывают об истории ремесел. Позже в мастерской начали варить мыло и демонстрировать этот процесс туристам.
- За основу мы взяли рецепт мыла "Чудо Крыма", производство которого наладил севастопольский предприниматель в начале XX века. Историческое средство гигиены в Крыму - это кил, им натирали тело, а затем смывали. Во времена Османской империи крымский кил (разновидность глины) продавали как моющее средство в Турцию. В Симферополе в 50-е годы было предприятие, которое делало стиральный порошок из измельченного кила и кальцинированной соды, - рассказывает Ольга.
Сапун-гора, которая находится в окрестностях Севастополя, переводится с крымскотатарского как "мыльная гора", недалеко от нее добывали кил.
В историческом рецепте основа - пальмовое масло. Мыло из него получалось твердое, грубое. Оно вряд ли бы понравилось современному потребителю. Поэтому предприниматели внесли изменения в рецепт для повышения качества продукции.
- Половину нужного количества масла мы заменили на кокосовое, известное в косметологии полезными свойствами. А еще благодаря ему мыло хорошо пенится, - делится секретом Ольга.
Главный ухаживающий компонент - голубая глина кил - примерно 15 процентов состава. Это хороший абсорбент и источник полезных минералов. В качестве ароматизатора используется масло пихты.
Предприниматели уверены: историческое мыло - идеальный сувенир. Это абсолютно натуральный, аутентичный продукт со своей историей и что немаловажно - по демократичной цене.
- Сварить мыло не сложнее, чем испечь пирог, просто нужно знать пропорции. Сезон в этом году был сложный. Из-за весенних ограничений пришлось заниматься всем самой без помощников: и варить, и продавать. Если бы мне пять лет назад сказали, что я буду что-то продавать, я бы рассмеялась этому человеку в лицо, - признается Ольга.
В этом году Ольга сварила в летней мастерской 250 килограммов мыла, это около 2 тысяч кусочков, и все продала.
Семья приняла участие в конкурсе и выиграла грант муниципалитета Ялты. Ольга и Сергей планируют выйти на объем производства в 20 килограммов в день. А для этого надо купить новые формы и резак, разработать упаковку с ретро-этикеткой и дизайн витрины для торговых точек.
Пока в ассортименте один аромат - пихтовый. Но предприниматели хотят производить и лавандовое мыло.
Историческим мылом уже заинтересовались владельцы отелей и санаториев, они хотят продавать его в своих сувенирных ларьках или дарить клиентам. По словам Ольги, историческое мыло не поступит в массовую продажу, купить его можно будет только в мастерской или в "концептуальных" сувенирных лавках.
Ольга и Сергей живут в Форосе, каждый год летом в парке организуют для туристов интерактивную площадку с мастер-классами. В небольшом курортном поселке не так много развлечений для отдыхающих, поэтому посетителей всегда хватает.
Семья Москалюк подумывает о регистрации некомерческой организации (НКО) "для диалога с властью Севастополя". Например, в других регионах России распространена практика получения НКО грантов на коммерциализацию и тиражирование изделий народных промыслов как сувениров.
В народе кил называли мыльной землей, горным и земляным мылом, мыловкой. Это природное мыло для крымчан было ценно вдвойне: оно не теряло своих моющих качеств даже в соленой воде. Еще одна характерная особенность кила - способность поглощать жиры и красители. Благодаря этому он издавна использовался для обезжиривания и очистки овечьей шерсти. Не случайно в переводе с тюркского кил означает "шерсть", "волосы".
До революции широко рекламировалось дорогое севастопольское мыло высшего сорта "Чудо Крыма", изготовленное из кила и пальмового масла. Мыло считалось лечебным, причем упор в рекламе делался на его радиоактивные свойства. Для нас слово "радиоактивный" означает "смертельно опасный". А в начале ХХ века считали, что "радиоактивный" означает "полезный". Речь шла о естественной природной радиоактивности, присущей многим минералам и горным породам и не представляющей угрозы для здоровья.