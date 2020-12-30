Как в Крыму производят мыло по столетним рецептам

Новости

Генпрокуратура: В России было угнано почти 9 тысяч автомобилей 11:16
Оперштаб рассказал о новых случаях коронавируса в Москве 11:05
Мишустин выделил 4,7 млрд рулей производителям муки и хлеба 11:02
Кабмин выделил 487 млн рублей на создание технологической долины МГУ 10:58
Уралец осужден за убийство ребенка во время стрельбы по банкам 10:50
Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года 10:46
Комиссия по защите прав проживающих в домах-интернатах создана в Москве 10:43
Путин подписал закон о санкциях за цензуру против российских СМИ 10:43
Власти Швеции закрыли оппозиционный канал 10:42
Великобритания первой в мире одобрила вакцину AstraZeneca и Оксфордского университета 10:33
Сделка по Brexit вызвала сопротивление части лейбористов и либералов 10:31
Стало известно, как будут работать медучреждения Москвы в каникулы 10:24
Золотов перенес рабочий день для росгвардейцев с 31 декабря на 16 января 10:08
Вылетную магистраль Большие Каменщики - метро "Коломенская" благоустроили в Москве 09:50
В Петербурге кафе и рестораны приостановили работу на пять дней 09:40
Опубликовано видео голов сборной России в матче против Австрии на МЧМ 09:39
В ВОЗ назвали цель коронавируса 09:34
На портале бизнес-омбудсмена Москвы появились новые сервисы 09:27
Жители Приморья остались без света из-за аномальных холодов 09:27
В Беларуси выходит фильм-сказка "Последний богатырь: Корень зла" 09:25
Оперштаб: Еще 5896 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:19
Москвичей предостерегли от мошенников, притворяющихся сотрудниками ЖКХ 09:10
На Урале неизвестный угнал приехавшую на вызов "скорую" 09:05
В Росгвардии 31 декабря будет выходным 08:51
Голикова сравнила две российские вакцины от коронавируса 08:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Истории из жизни исцеленных журналистов "Российской газеты"
Истории из жизни исцеленных журналистов "Российской газеты"
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
В 2021 году изменится пенсионный возраст, вырастут пенсии и налоги для богатых
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
Чьи мечты исполнили президент, премьер и другие политики
30.12.2020 11:03
Рубрика: Общество

Секрет кила

Как в Крыму производят мыло по столетним рецептам
Текст: Юлия Суконкина (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 297(8351)
Сергей и Ольга Москалюк недавно получили декларацию соответствия на "историческое мыло". Они выиграли муниципальный грант, который хотят потратить на развитие производства. Предприниматели считают, что это мыло может стать уникальным сувениром.
Предприниматель усовершенствовал рецепт мыла начала XX века. Фото: Из личного архива Ольги Москалюк Предприниматель усовершенствовал рецепт мыла начала XX века. Фото: Из личного архива Ольги Москалюк
Предприниматель усовершенствовал рецепт мыла начала XX века. Фото: Из личного архива Ольги Москалюк

Семья Москалюк переехала в Крым из Москвы. Ольга признается, что никогда не думала, что будет варить и продавать мыло, ведь по образованию она финансист, много лет работала в сфере контроля и аудита. А вот ее муж Сергей всегда мечтал о творческом бизнесе.

Фото: Мария Орлова / РГ
Количество самозанятых в Крыму достигло 8,9 тысячи человек

- Муж - предприниматель, он занимался производством продуктов питания. А когда переехали в Крым, Сергей решил реализовать интересный проект в сфере туризма, - рассказывает Ольга.

Так в Севастополе появилась ремесленная мастерская "Камка и Кил". Это образовательное пространство для родителей с детьми. Здесь проводят мастер-классы по лепке из глины и гончарному мастерству, а также рассказывают об истории ремесел. Позже в мастерской начали варить мыло и демонстрировать этот процесс туристам.

- За основу мы взяли рецепт мыла "Чудо Крыма", производство которого наладил севастопольский предприниматель в начале XX века. Историческое средство гигиены в Крыму - это кил, им натирали тело, а затем смывали. Во времена Османской империи крымский кил (разновидность глины) продавали как моющее средство в Турцию. В Симферополе в 50-е годы было предприятие, которое делало стиральный порошок из измельченного кила и кальцинированной соды, - рассказывает Ольга.

Ольга признается, что никогда не думала, что будет варить и продавать мыло. Фото: Из личного архива Ольги Москалюк

Сапун-гора, которая находится в окрестностях Севастополя, переводится с крымскотатарского как "мыльная гора", недалеко от нее добывали кил.

В историческом рецепте основа - пальмовое масло. Мыло из него получалось твердое, грубое. Оно вряд ли бы понравилось современному потребителю. Поэтому предприниматели внесли изменения в рецепт для повышения качества продукции.

- Половину нужного количества масла мы заменили на кокосовое, известное в косметологии полезными свойствами. А еще благодаря ему мыло хорошо пенится, - делится секретом Ольга.

В Крыму социальные предприниматели получат гранты на развитие бизнеса

Главный ухаживающий компонент - голубая глина кил - примерно 15 процентов состава. Это хороший абсорбент и источник полезных минералов. В качестве ароматизатора используется масло пихты.

Предприниматели уверены: историческое мыло - идеальный сувенир. Это абсолютно натуральный, аутентичный продукт со своей историей и что немаловажно - по демократичной цене.

- Сварить мыло не сложнее, чем испечь пирог, просто нужно знать пропорции. Сезон в этом году был сложный. Из-за весенних ограничений пришлось заниматься всем самой без помощников: и варить, и продавать. Если бы мне пять лет назад сказали, что я буду что-то продавать, я бы рассмеялась этому человеку в лицо, - признается Ольга.

В этом году Ольга сварила в летней мастерской 250 килограммов мыла, это около 2 тысяч кусочков, и все продала.

Семья приняла участие в конкурсе и выиграла грант муниципалитета Ялты. Ольга и Сергей планируют выйти на объем производства в 20 килограммов в день. А для этого надо купить новые формы и резак, разработать упаковку с ретро-этикеткой и дизайн витрины для торговых точек.

Фото: Илья Изотов/ РГ
Как винную дорогу Крыма сделать популярной у туристов

Пока в ассортименте один аромат - пихтовый. Но предприниматели хотят производить и лавандовое мыло.

Историческим мылом уже заинтересовались владельцы отелей и санаториев, они хотят продавать его в своих сувенирных ларьках или дарить клиентам. По словам Ольги, историческое мыло не поступит в массовую продажу, купить его можно будет только в мастерской или в "концептуальных" сувенирных лавках.

Ольга и Сергей живут в Форосе, каждый год летом в парке организуют для туристов интерактивную площадку с мастер-классами. В небольшом курортном поселке не так много развлечений для отдыхающих, поэтому посетителей всегда хватает.

Семья Москалюк подумывает о регистрации некомерческой организации (НКО) "для диалога с властью Севастополя". Например, в других регионах России распространена практика получения НКО грантов на коммерциализацию и тиражирование изделий народных промыслов как сувениров.

Справка "РГ"

В народе кил называли мыльной землей, горным и земляным мылом, мыловкой. Это природное мыло для крымчан было ценно вдвойне: оно не теряло своих моющих качеств даже в соленой воде. Еще одна характерная особенность кила - способность поглощать жиры и красители. Благодаря этому он издавна использовался для обезжиривания и очистки овечьей шерсти. Не случайно в переводе с тюркского кил означает "шерсть", "волосы".

До революции широко рекламировалось дорогое севастопольское мыло высшего сорта "Чудо Крыма", изготовленное из кила и пальмового масла. Мыло считалось лечебным, причем упор в рекламе делался на его радиоактивные свойства. Для нас слово "радиоактивный" означает "смертельно опасный". А в начале ХХ века считали, что "радиоактивный" означает "полезный". Речь шла о естественной природной радиоактивности, присущей многим минералам и горным породам и не представляющей угрозы для здоровья.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

Главное сегодня

Голикова призвала отказаться от алкоголя на несколько дней при вакцинации
В России появится лазерное оружие для борьбы с дронами
Захарова осудила попытки ЕС дискредитировать российскую вакцину
В Сирии при обстреле БТР ранены трое российских военнослужащих
Глава РФПИ допустил введение COVID-паспортов в 2021 году
Поисковые сервисы раскрыли планы россиян на Новый год
На какой день вырабатывается иммунитет к COVID-19 после вакцинации