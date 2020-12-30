Как в Крыму производят мыло по столетним рецептам

Сергей и Ольга Москалюк недавно получили декларацию соответствия на "историческое мыло". Они выиграли муниципальный грант, который хотят потратить на развитие производства. Предприниматели считают, что это мыло может стать уникальным сувениром.

Семья Москалюк переехала в Крым из Москвы. Ольга признается, что никогда не думала, что будет варить и продавать мыло, ведь по образованию она финансист, много лет работала в сфере контроля и аудита. А вот ее муж Сергей всегда мечтал о творческом бизнесе.

- Муж - предприниматель, он занимался производством продуктов питания. А когда переехали в Крым, Сергей решил реализовать интересный проект в сфере туризма, - рассказывает Ольга.

Так в Севастополе появилась ремесленная мастерская "Камка и Кил". Это образовательное пространство для родителей с детьми. Здесь проводят мастер-классы по лепке из глины и гончарному мастерству, а также рассказывают об истории ремесел. Позже в мастерской начали варить мыло и демонстрировать этот процесс туристам.

- За основу мы взяли рецепт мыла "Чудо Крыма", производство которого наладил севастопольский предприниматель в начале XX века. Историческое средство гигиены в Крыму - это кил, им натирали тело, а затем смывали. Во времена Османской империи крымский кил (разновидность глины) продавали как моющее средство в Турцию. В Симферополе в 50-е годы было предприятие, которое делало стиральный порошок из измельченного кила и кальцинированной соды, - рассказывает Ольга.

Ольга признается, что никогда не думала, что будет варить и продавать мыло. Фото: Из личного архива Ольги Москалюк

Сапун-гора, которая находится в окрестностях Севастополя, переводится с крымскотатарского как "мыльная гора", недалеко от нее добывали кил.

В историческом рецепте основа - пальмовое масло. Мыло из него получалось твердое, грубое. Оно вряд ли бы понравилось современному потребителю. Поэтому предприниматели внесли изменения в рецепт для повышения качества продукции.

- Половину нужного количества масла мы заменили на кокосовое, известное в косметологии полезными свойствами. А еще благодаря ему мыло хорошо пенится, - делится секретом Ольга.

Главный ухаживающий компонент - голубая глина кил - примерно 15 процентов состава. Это хороший абсорбент и источник полезных минералов. В качестве ароматизатора используется масло пихты.

Предприниматели уверены: историческое мыло - идеальный сувенир. Это абсолютно натуральный, аутентичный продукт со своей историей и что немаловажно - по демократичной цене.

- Сварить мыло не сложнее, чем испечь пирог, просто нужно знать пропорции. Сезон в этом году был сложный. Из-за весенних ограничений пришлось заниматься всем самой без помощников: и варить, и продавать. Если бы мне пять лет назад сказали, что я буду что-то продавать, я бы рассмеялась этому человеку в лицо, - признается Ольга.

В этом году Ольга сварила в летней мастерской 250 килограммов мыла, это около 2 тысяч кусочков, и все продала.

Семья приняла участие в конкурсе и выиграла грант муниципалитета Ялты. Ольга и Сергей планируют выйти на объем производства в 20 килограммов в день. А для этого надо купить новые формы и резак, разработать упаковку с ретро-этикеткой и дизайн витрины для торговых точек.

Пока в ассортименте один аромат - пихтовый. Но предприниматели хотят производить и лавандовое мыло.

Историческим мылом уже заинтересовались владельцы отелей и санаториев, они хотят продавать его в своих сувенирных ларьках или дарить клиентам. По словам Ольги, историческое мыло не поступит в массовую продажу, купить его можно будет только в мастерской или в "концептуальных" сувенирных лавках.

Ольга и Сергей живут в Форосе, каждый год летом в парке организуют для туристов интерактивную площадку с мастер-классами. В небольшом курортном поселке не так много развлечений для отдыхающих, поэтому посетителей всегда хватает.

Семья Москалюк подумывает о регистрации некомерческой организации (НКО) "для диалога с властью Севастополя". Например, в других регионах России распространена практика получения НКО грантов на коммерциализацию и тиражирование изделий народных промыслов как сувениров.

Справка "РГ"

В народе кил называли мыльной землей, горным и земляным мылом, мыловкой. Это природное мыло для крымчан было ценно вдвойне: оно не теряло своих моющих качеств даже в соленой воде. Еще одна характерная особенность кила - способность поглощать жиры и красители. Благодаря этому он издавна использовался для обезжиривания и очистки овечьей шерсти. Не случайно в переводе с тюркского кил означает "шерсть", "волосы".

До революции широко рекламировалось дорогое севастопольское мыло высшего сорта "Чудо Крыма", изготовленное из кила и пальмового масла. Мыло считалось лечебным, причем упор в рекламе делался на его радиоактивные свойства. Для нас слово "радиоактивный" означает "смертельно опасный". А в начале ХХ века считали, что "радиоактивный" означает "полезный". Речь шла о естественной природной радиоактивности, присущей многим минералам и горным породам и не представляющей угрозы для здоровья.