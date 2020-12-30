В Ростовской области два человека погибли в лобовом ДТП с грузовиком

В Морозовском районе Ростовской области на трассе столкнулись "Камаз" и Hyundai Santa Fе. В результате двое взрослых пассажиров легковушки погибли, а их сыновья 5 и 11 лет доставлены в местную больницу с серьезными травмами.

Трагедия произошла накануне в восемь часов вечера на трассе Волгоград - Каменск-Шахтинский. Семья ехала из Челябинска в Краснодарский край - по всей видимости, на новогодние праздники. По предварительным данным, водитель Hyundai 1974 года рождения превысил скорость, вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с грузовиком, передает ТАСС.

Накануне управление ГИБДД Ростовской области предупреждало водителей о необходимости соблюдать повышенную осторожность на дорогах. Помимо туманов, в дневное время суток на Дону сейчас часто стоит плюсовая температура. В результате днем дороги мокрые, а к вечеру они замерзают и покрываются ледяными корками. Такая погода сохранится вплоть до новогодних праздников, поэтому водителей по-прежнему просят быть крайне внимательными и осторожными.