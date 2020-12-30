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30.12.2020 17:50
Рубрика: Общество

"РГ" учат в школе

С помощью журналистских материалов педагоги провели интересные уроки истории
Текст: Роланд Льянов
Российская газета - Неделя - Юг России № 297(8351)
В школах Октябрьского района предложили новую форму усвоения исторического материала - по материалам "Российской газеты".

Патриотическое воспитание - один из самых главных аспектов работы в школах, и оно ни в коем случае не должно быть скучным и далеким от сегодняшних реалий. Педагоги решили, что для получения объективной информации о событиях, как исторических, так и современных, можно делать обзор публикаций "РГ", причем на самые разные темы.

Идея родилась после того, как педагогические коллективы средних школ района стали постоянными подписчиками нашей газеты.
Истории из жизни исцеленных журналистов "Российской газеты"

- Я давно выписываю и читаю "Российскую газету", - говорит директор школы №61 поселка Персиановский Елена Табаровец. - На новом месте работы предложила коллегам подписаться на "Российскую газету" и исторический журнал "Родина". Меня поддержали многие преподаватели, и когда они стали получать эти издания, то нашли много "подсказок" для своей работы в классе. Порой достаточно использовать газетные и журнальные материалы для организации интересных воспитательных мероприятий: диспутов, дискуссий, конкурсов.

Еще более оживились традиционные мероприятия, когда школы стали приглашать в гости журналистов. Так, сотрудники Ростовского филиала "Российской газеты" попали на "Уроки мужества", посвященные историческим событиям в годы Великой Отечественной войны. И нам есть что рассказать ребятам, потому что на страницах "Родины" публикуются интереснейшие истории, уникальные письма и фотографии и можно узнать много нового о, казалось бы, давно известных героях.

В декабре школьники украсили новогоднюю елку игрушками военных лет, которые сами сделали по описаниям в журнале.

- В качестве подсобного материала использовали спичечные коробки, вату, хозяйственные металлические губки, перегоревшие электрические лампочки, старые газеты, - раскрывает маленькие секреты Элеонора Ивановская, преподаватель основ православной культуры. - В результате на елке появились танки из спичек, снеговики из проволоки, разноцветные гирлянды и снежинки из газет, яркие лампочки и даже орден Красной Звезды, сложенный из палочек.

А увлеченные старшеклассники теперь просят в школьной библиотеке исторический журнал "Родина".

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