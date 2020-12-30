В школах Октябрьского района предложили новую форму усвоения исторического материала - по материалам "Российской газеты".

Патриотическое воспитание - один из самых главных аспектов работы в школах, и оно ни в коем случае не должно быть скучным и далеким от сегодняшних реалий. Педагоги решили, что для получения объективной информации о событиях, как исторических, так и современных, можно делать обзор публикаций "РГ", причем на самые разные темы.

Идея родилась после того, как педагогические коллективы средних школ района стали постоянными подписчиками нашей газеты.

- Я давно выписываю и читаю "Российскую газету", - говорит директор школы №61 поселка Персиановский Елена Табаровец. - На новом месте работы предложила коллегам подписаться на "Российскую газету" и исторический журнал "Родина". Меня поддержали многие преподаватели, и когда они стали получать эти издания, то нашли много "подсказок" для своей работы в классе. Порой достаточно использовать газетные и журнальные материалы для организации интересных воспитательных мероприятий: диспутов, дискуссий, конкурсов.

Еще более оживились традиционные мероприятия, когда школы стали приглашать в гости журналистов. Так, сотрудники Ростовского филиала "Российской газеты" попали на "Уроки мужества", посвященные историческим событиям в годы Великой Отечественной войны. И нам есть что рассказать ребятам, потому что на страницах "Родины" публикуются интереснейшие истории, уникальные письма и фотографии и можно узнать много нового о, казалось бы, давно известных героях.

В декабре школьники украсили новогоднюю елку игрушками военных лет, которые сами сделали по описаниям в журнале.

- В качестве подсобного материала использовали спичечные коробки, вату, хозяйственные металлические губки, перегоревшие электрические лампочки, старые газеты, - раскрывает маленькие секреты Элеонора Ивановская, преподаватель основ православной культуры. - В результате на елке появились танки из спичек, снеговики из проволоки, разноцветные гирлянды и снежинки из газет, яркие лампочки и даже орден Красной Звезды, сложенный из палочек.

А увлеченные старшеклассники теперь просят в школьной библиотеке исторический журнал "Родина".