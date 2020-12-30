Все больше семей выбирают для проживания побережье Анапы

Побольше гулять на природе, заняться своим здоровьем и присмотреться к жизни на юге - таковы планы на ближайшие пару недель у многих россиян. В анапских санаториях новогодние каникулы проведут больше 30 тысяч человек. А многие поселятся в собственных или арендованных квартирах на побережье.

Анна Лопатина занимается недвижимостью в Анапе три года, ровно столько же является постоянным жителем курорта. Вместе с мужем они купили участок в селе Сукко и построили здесь загородный комплекс для гостей. Говорят, пригород Анапы выбирают именно жители мегаполисов.

- Море, солнце и красивые виды! У нас есть свой топ мест, где рекомендуем побывать, - говорит Лопатина. - Это обязательно лестница "800 ступеней", Ласточкины гнезда, пешеходная тропа на побережье - ее протяженность 10 километров от Анапы до курортной резиденции "Анаполис". А еще Большой Утриш: если нет сил на прогулку по экскурсионным тропам, то стоит хотя бы подняться на видовые площадки рядом с маяком и часовней. Ну и конечно, Кипарисовое озеро, мы сами его очень любим.

Многие россияне знают о чудо-кипарисах, привезенных в Сукко из американского штата Луизиана и растущих прямо из воды. О том, что "озеро" на самом деле никакое не озеро, а искусственный пруд, знают единицы. Гидротехническое сооружение было создано в советские годы для орошения сельхозземель местной агрофирмы. Когда задача потеряла актуальность, задвижки перекрыли намертво. А пруд и кипарисы остались и со временем завоевали славу одного из красивейших мест в Краснодарском крае.

В этом году к кипарисам было особенное внимание: из-за аномально засушливого года пруд частично обмелел и деревья оказались на суше. Было много версий случившегося. А самая невероятная, прозвучавшая в одном из многочисленных телесюжетов, - сдвиг тектонических плит. По мнению же экологов и геологов, причина - маловодный год и критический недобор осадков, ведь искусственный водоем питают исключительно атмосферные осадки.

Бурно обсуждалось и еще одно предположение, родившееся в комментариях пользователей соцсетей, - мол, вода из пруда утекает в водопроводы жителей новостроек в Сукко и Варваровке. Но для специалистов-гидрогологов - это даже не версия, а рассуждения, как они говорят, дилетантов.

- Это технически невозможно, - комментирует заместитель генерального директора ООО "Кубань-Гидроспецгеология" Михаил Соловьев. Компания занималась бурением первых скважин для ЖК "Резиденция Утриш".

- Мало того, что эти скважины находятся на расстоянии 4,2 километра от пруда и они не связаны с головными водозаборными сооружениями "Сукко - Водоканал", их высота над уровнем моря - девять метров. Дамба искусственного пруда находится на отметке 47 метров над уровнем моря, то есть пруд выше скважин более чем на 30 метров. Водозаборные скважины, пробуренные для резиденции "Анаполис", находятся на высоте 28 метров над уровнем моря, то есть пруд на 19 метров выше этих скважин, - отмечает Михаил Александрович.

Экологи, в свою очередь, оценивая состояние кипарисов и влияние на них засухи, далеко идущих выводов не делают. Говорят, надо наблюдать. У деревьев огромный запас прочности, как показало лето 2020 года, они могут жить без воды, даже давать потомство.

- Меры, которые принимались в 2020 году для сохранения памятника природы "Кипарис болотный", мы считаем адекватными, - говорит директор Управления особо охраняемыми природными территориями Краснодарского края Яков Петерс. - Позволили сохранить кипарисы в том числе и своевременно организованный полив, и установка ограждения. Но однозначные выводы делать рано, надо наблюдать, в каком состоянии кипарисы доживут до следующего лета.

...А причин, чтобы выбрать отдых в Анапе в межсезонье, становится все больше. Это и зимние пляжи, оформлению которых власти в этом году уделили особое внимание, и десятки праздничных фотозон в курортных районах и, конечно, неповторимая природа юга.