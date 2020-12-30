В селе Фронтовое к Новому году обещают подключить газ. Но большинство жителей не увидят голубого топлива в своих домах. Селяне обратились в редакцию "Российской газеты" и рассказали, что к газопроводу подключены только четыре многоквартирных дома, а около 300 частных домовладений в проект газификации не вошли. Жителям предлагают оплатить присоединение к сетям, но тарифы слишком высоки. Они просят власти Севастополя довести трубы до участков бесплатно.

- По всей нашей деревне проложены трубы, возле каждого домовладения сделаны выводы, - рассказала "РГ" житель Фронтового Валентина Кочетова. - Сейчас усиленно работают над подключением четырех пятиэтажек, монтируют сети внутри домов. На улицах, в частном секторе никакие работы не ведутся. Может получиться так, что газ подадут в многоквартирные дома и отчитаются, что поселок газифицирован. А что жители подключиться не могут, никого волновать не будет.

Валентина Ивановна рассказывает: в августе этого года в село прибыл десант чиновников и коммунальщиков. Жителям сообщили, что за подведение трубы к границам участка надо заплатить 65 тысяч рублей независимо от расстояния. Общая стоимость с учетом подготовки проекта, разводки труб в доме и на участке, покупки и установки котла достигает 200 тысяч рублей. Сумма неподъемная для пенсионеров, а в селе живут в основном люди старшего поколения.

- Мы с мужем уже дважды участвовали в газификации, на Алтае и в Сибири, и там за подводку газа к границам участка не брали деньги, - продолжает она. - А в Севастополе говорят, что необходимо платить. Я считаю, что несправедливо за три метра от трубы до ворот требовать такую большую сумму.

Валентина Кочетова уже заказала у ГУП "Севастопольгаз" проектно-сметную документацию за 23 тысячи рублей. Другие селяне пока выжидают и надеются, что платить за подключение не придется.

Пенсия у Валентины Ивановны - 13 тысяч рублей, у ее мужа - 14 тысяч. Год назад супруги решили переехать в Крым. В новом доме надо было быстро решать вопрос с отоплением, поэтому купили электрический котел. Первая квитанция за электричество шокировала: 15000 рублей!

- Мы покупали газовые баллоны для кухонной плиты и обогревались этим газом, чтобы сэкономить, - рассказывает Валентина Ивановна. - Потом перешли на льготный тариф для домов, не подключенных к газу и центральному отоплению, и теперь платим за электричество 4000 рублей. Печное отопление выходит еще дороже. Цена на дрова высокая, да и купить их проблематично, лесхоз лимитирует объемы продаж для жителей. Газ решил бы проблему, но где взять деньги на подключение? Нам с мужем по 70 лет, кредиты не дадут.

Пенсионерка написала обращение губернатору Севастополя. Пришел ответ замдиректора департамента городского хозяйства С. В. Журавлева: плата за техническое присоединение соответствует правилам, тарифы утверждены. Какие это тарифы и как о них узнать, в письме не уточнялось.

Между тем, губернатор Севастополя Михаил Развожаев в начале сентября дал поручение подводить газопровод к домам сельских жителей бесплатно.

- Последняя миля должна быть проложена за счет нашего ГУПа, а люди должны заплатить только за разводку внутри своего участка, - отметил он.

Несмотря на это, с людей продолжают брать плату. На запрос "РГ" в департаменте городского хозяйства Севастополя ответили, что тариф был дифференцирован, и теперь стоимость присоединения к сетям при расстоянии до 30 метров составляет 26,8 тысячи рублей, а от 30 до 200 метров - 67 тысяч рублей.

В департаменте также сообщили, что в госпрограмму Севастополя включено строительство газораспределительной сети и подводящих газопроводов, подключение многоквартирных жилых домов. Собственники индивидуальных домов подключаются к сетям за свой счет. В Севастополе также не предусмотрены льготные условия газификации для пенсионеров. Что же касается поручения о "последней миле", то финансирование еще не найдено.

Кстати

По информации и. о. директора департамента городского хозяйства Севастополя Евгения Горлова, за 2020 год были газифицированы поселки Андреевка, Любимовка, Полюшко, Благодать и город Инкерман. Жители 700 частных домов подали заявки на подключение, и только в 92 из них подан газ. То есть более 85 процентов домовладений так и не смогли получить голубое топливо.