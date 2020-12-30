В преддверии главного праздника зимы глава Салехарда Алексей Титовский исполнил мечты маленьких горожан, участвующих в различных благотворительных проектах.

- Творить добро всегда очень приятно, а дарить его детям - приятнее в несколько раз. Все салехардцы в эти дни могли ненадолго стать волшебниками, - отметил мэр.

Так, глава города принес в пункт приема подарков окружной акции "Теплый день" двухместные санки для четырехлетних Данила и Ангелины. С просьбой обеспечить малышей транспортом на полозьях обратилась их мама. Кроме того, Алексей Титовский оставил новогодние подарки 12-летнему Оскару и 11-летнему Тарасу. Мальчики подрастают, для учебы и общего развития им нужны современные гаджеты. 12-летний Даниил мечтал о трюковом самокате. Паренек - сирота, живет в приемной семье. Очень любит экстрим и много времени проводит на свежем воздухе. Даниил написал письмо в проект "Елка желаний", и к Новому году его мечта исполнилась.

В рамках акции "Елка заботы" для детей с ограниченными возможностями здоровья, запущенной "Единой Россией", глава Салехарда в компании с Дедом Морозом и Снегурочкой поздравил шесть ребятишек. Кто-то мечтает стать диджеем, и ему необходим синтезатор. Кто-то очень нуждался в ноутбуке, чтобы процесс обучения в школе сделать более продуктивным и комфортным. У маленького Льва - ДЦП, и специальное автомобильное кресло позволит ему открыть для себя мир. В новом году он сможет выезжать куда угодно.

- Приятно видеть, как радуются дети, когда привозишь им подарки. Такие эмоции бесценны. Я надеюсь, нам удалось сделать праздник для нескольких юных горожан более запоминающимся и радостным. Благодарю всех, кто присоединился к акциям. Давайте исполнять мечты как можно чаще, - подытожил Алексей Титовский.

Кстати

В Салехарде благотворительные проекты объединили общественников и депутатов гордумы: они развозили подарки детям, поздравляли ветеранов. Большая часть подарков приобреталась за счет народных избранников и общественников. Кроме того, спонсорскую поддержку оказал "Салехардэнерго". Всего участники акции в окружной столице исполнили желания более 300 салехардцев.