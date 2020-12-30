Вы никогда не задумывались, какими волшебными свойствами обладают обыкновенные елочные игрушки? Вот в углу комнаты стоит елка и смотрит на вас в ожидании: пора, бросай свои бесконечные дела, давай готовиться к Новому году. И вы соглашаетесь, лезете на антресоли за коробкой.

Открываете… и оказываетесь в прошлом. Добром, праздничном, где жили вот этот ватный заяц, картонный пингвин и стеклянные бусы, где родители еще молоды, а бабушка терпеливо учит вас вырезать снежинку. И вы верите в чудо, в Деда Мороза, в то, что все будет хорошо, просто замечательно.

Мы выросли или даже постарели, а ватный заяц, который помнит вас ребенком, все так же висит на ветке и смотрит хитрыми глазками-бусинками. Стеклянный космонавт (как здорово, что его удалось не разбить в детстве) тоже рад вас видеть. Елочные игрушки, являющиеся на свет раз в году, помнят историю вашей семьи. А зачастую и историю страны.

Сказка приходит

Екатеринбургская художница Надежда Маценко собирает советские елочные игрушки и изучает историю новогодних украшений. Основу ее коллекции составили, как и положено, шишки и сосульки из семейного архива. Потом она стала изучать вопрос по книгам, благо, работает в библиотеке, и оказалось, что вопрос корнями уходит в очень далекое прошлое, в XVI век. Надежда начала читать лекции о новогодних игрушках - "куда позовут, туда и шла".

Проникаясь ее увлеченностью, совершенно посторонние люди принялись дарить ей игрушки, как говорится, в хорошие руки, как ненужных котят: дома лежат, занимают место, выбросить - рука не поднимается, а тут человек понимающий. Так что Надежда - коллекционер неправильный, деньги в свое собрание не вкладывающий, но зато заинтересованный, дотошный и готовый нести информацию в народ. Дело, между прочим, хлопотное и ответственное - упакуй эти хрупкие стекляшки, привези на встречу, положи на чужую ладонь, потому что к чуду все хотят прикоснуться. По себе знаю: Надежда рассказывает, а я осторожно беру одну за другой игрушки и глажу, как живых, не могу удержаться.

Ангелы и пионеры

Первые елочные игрушки появились в Европе в 1848 году, когда тюрингские стеклодувы из города Лауша сделали первые шары из стекла. С изобретением газовой горелки в 1867 году мастера научились создавать стеклянных зверей, ангелов, изящные сосуды. В России традицию украшения новогодней елки ввел, конечно же, Петр I. Именно он издал указ отмечать Новый год, как в просвещенной Европе, и "учинить некоторые украшения от древ и ветвей сосновых и можжевеловых…". После смерти Петра указ подзабыли, и елку тоже - на целый век. В 1819 году по настоянию супруги императора Николая I, бывшей прусской принцессы, в Аничковом дворце появилась первая новогодняя елка. А в провинции лесных красавиц ставили только со второй половины XIX века. С тех пор в стране начался елочный ажиотаж. И новая традиция - делать елочные украшения своими руками.

- Кроме покупных игрушек, на роль украшений годилось все: орехи в золотой фольге, пряники, конфеты, мандарины, - рассказывает Надежда. - Потом детям разрешали все это богатство съесть. Именно поэтому полагалось наряжать елку втайне от детей, чтобы потом, торжественно распахнув двери в гостиную, привнести в праздник ощущение чуда.

Но настоящий расцвет индустрии новогодних украшений наступил после революции. Елочная игрушка превратилась в средство идеологического воспитания, и с этого момента все происходившие в стране события так или иначе находили отражение в висевших на елках шарах, мишках и сосульках. В 20-х годах штампуют картонные барельефы вождей, красноармейцев, пионеров с горнами и барабанами. Во второй половине 30-х появляется военная техника: хрупкие и неказистые с виду танки, самолеты, дирижабли.

Производство елочных игрушек не останавливалось даже во время Великой Отечественной войны. Надежда показывает мне книгу, изданную в 1944 году, - "Елочная игрушка", руководство для производственников. Вот цитата: "Праздник новогодней елки запоминается на всю жизнь как праздник красоты и радости счастливого детства, созданного в нашей стране огромными заботами о детях партии, правительства и лично товарища Сталина. Елочный наряд должен блестеть, сверкать своей красочностью, разнообразием ассортимента елочных украшений. Художественно, сказочно-ярко оформленная елка вызывает у детей восторг, радость и дает большой материал для воображения и для развития эстетических чувств".

- И в самом деле, елка может служить и развивающим материалом, - говорит Надежда. - Вместе с детьми рассматривая игрушки, родители рассказывают им об овощах и фруктах, о животных, профессиях, сказочных персонажах. Не говоря уже о том, что наряженная елка может быть прочитана, как книга, рассказывающая о событиях Рождества Христова. Да-да, ведь тут, пусть и измененная, но сияет Вифлеемская звезда на верхушке, манят плоды райских деревьев, а огоньки гирлянд похожи на звездное небо и костры пастухов, освещающие путь волхвам…

Надежда достает редчайшую игрушку военных лет: потешный поросенок, завернутый в пеленку из ваты, - только пятачок из канифоли торчит, и крохотная соска на веревочке. Эту игрушку ей подарила соседка, узнав о коллекции.

Среди знаменитых на весь мир советских елочных игрушек есть, конечно, и спортсмены, и негритята, и пингвины, и початки кукурузы, и китайские фонарики, а также спутники, ракеты и космонавты. Не елка, а хрестоматия к учебнику истории.

Первая леди не указ

История елочных игрушек, как ни удивительно, имеет свою периодизацию. Оказывается, по решению Международной организации коллекционеров елочных игрушек Golden Glow старинными признаются игрушки, произведенные до 1966 года, когда появились на свет последние полностью вручную сделанные фигурки. Все остальные - современные. От них, ярких и несусветно дорогих, Надежда не в восторге, как и от дизайнерских елок, оформленных в одном цвете одинаковыми шарами.

- Есть дизайн массового потребления и есть искусство, - считает художница. - Это разные вещи. Традиция елки, украшенной шарами одного цвета, пришла из США, где очередная первая леди каждый год выбирает цвета для елки в Белом доме - синий, золотой, красный. И потом это тиражируется. Мне кажется, нам лучше сохранять свое, а не хранить чужое готовое.

Напоследок не могу не спросить у Надежды: мы провожаем непростой год и не знаем, каким будет следующий. Кроме того, многие говорят, что со временем теряется ощущение праздника. Как она сохраняет в себе ожидание новогоднего чуда? Оказалось, рецепт прост: если есть повод радоваться - надо его использовать.

Помните, как в песне поется:

"Вы полагаете, все это будет носиться?

Я полагаю, что все это следует шить!"

Дорогие сердцу и просто дорогие

Хрупкие и, кажется, малозначительные атрибуты Нового года в большинстве недолговечны, но именно поэтому они становятся все более востребованными на антикварном рынке. По словам экспертов, больше всего сейчас ценятся стеклянные игрушки царской России и 30- 40-х годов ХХ века. Полные наборы, посвященные сказкам "Доктор Айболит", "Серебряное копытце", "Иван-царевич", "Чиполлино", стоят немалых денег. Ценят коллекционеры и бумажные, картонные и даже пенопластовые игрушки. "Чукча на олене", популярная игрушка 30-х годов из прессованной ваты, продается за 15 тысяч рублей. Цена за тисненые игрушки из так называемого "дрезденского картона" может доходить до нескольких тысяч долларов.

Если вам придет в голову оценить свою домашнюю коллекцию, то в Интернете есть специальные каталоги елочных игрушек. Но продать можно не всякую, важно учитывать исторический контекст: в прошлом году на одной из интернет-площадок заблокировали объявление датчанина, пытавшегося сбыть дюжину елочных игрушек времен третьего рейха с нацистской символикой.

Но все-таки для большинства коллекционеров, вольных или невольных, елочные игрушки имеют цену не рыночную. Так, житель Екатеринбурга Владимир Шнайдер, два года назад получив в наследство квартиру и разбирая залежи вещей, обнаружил коробки со старыми елочными игрушками, которые хранила его мама. И выяснил, что за эти сокровища на аукционах коллекционеры готовы выложить кругленькую сумму. К примеру, за избушку на прищепке - 5 000 рублей, а за "Звездочета" 50-х годов - до 50 тысяч. Но продавать отказался, оставил внукам.