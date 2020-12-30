В январе в Тюмени стартует третий краткосрочный период капитального ремонта многоквартирных домов. В новый этап программы включили почти 700 жилых зданий по всему областному центру, а еще 250 - в подпрограмму восстановления неаварийных строений с износом более 70 процентов. В дополнительный список попадут здания, которые потребовали оперативной починки в результате нештатных ситуаций.

В общем, объем работ предстоит колоссальный. Чтобы с ним справиться, на базе муниципального предприятия "ГорКомСервис" развивают инкубатор подрядчиков. По мнению заместителя главы города Павла Перевалова, это поможет компенсировать нехватку исполнителей заказов. Вообще-то инкубатор создан еще в конце 2019 года, но раскрутили проект лишь спустя календарный сезон. Кстати, идея эта местная. Сейчас под крылом "ГорКомСервиса" - 29 субподрядчиков, которые готовы учиться и показывать результаты.

- Всего в Тюмени 49 генподрядчиков. Как оказалось, их мощностей для выполнения программы капремонта не хватает. Поэтому мы стали привлекать новых участников. Они не входят в реестр аттестованных и не имеют свидетельств саморегулируемой организации (за это нужно заплатить минимум 300 тысяч рублей), зато у них есть рабочие руки и желание трудиться, - поясняет директор муниципального предприятия Артем Антипин.

Прежде чем получить входной билет в инкубатор, субподрядчик должен предъявить договор аренды офисного помещения, штатное расписание, приказы о приеме специалистов на работу или гражданско-правовые договоры с ними, в общем, все те документы, которые докажут его надежность и правоспособность.

Если история фирмы кристально чиста, инкубатор возьмет на себя создание благоприятных условий для ведения бизнеса и роста компании до уровня генподрядчика. Имеется в виду 30-процентный аванс, помощь в урегулировании вопросов с управляющей компанией, техническим заказчиком и жителями ремонтируемых домов. О благотворительности речи не идет: траты, которые понес организатор инкубатора, подопечному придется вернуть, когда он крепко встанет на ноги.

Такая схема вполне устраивает маленькие организации. В скором времени, по словам руководителя, инкубатор примет новеньких - договоренности об этом есть.

Между тем

В рамках первого краткосрочного периода капремонта с 2015-го по 2017 год в Тюмени отремонтировали 412 домов. Во второй (2018-2020) - 912. Сейчас работы ведутся на 20 объектах, но в общем списке - 700 жилых зданий.