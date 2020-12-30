В 2020 году объем кредитования бизнеса в Свердловской области вырос, несмотря на опасения.

Так, объем займов для крупного бизнеса увеличился на 12 процентов, для МСП - на 18. Среди самых востребованных антикризисных инструментов оказались кредиты на возобновление деятельности под два процента годовых: на такую меру господдержки подали заявки 13,3 тысячи субъектов МСП, 70 процентов из них банки одобрили. Суммарно бизнес получил 9,7 миллиарда рублей. Чуть меньше объем выданных займов по нулевой ставке на выплату зарплат - 1,8 миллиарда. Также очень популярны были кредитные каникулы по 106-ФЗ: 3,8 тысячи требований, одобрено 57 процентов из них.

- Существенных различий по территориям нет, везде ситуация примерно одинакова. Поначалу возникали проблемы, связанные с информированием клиентов о причинах отказа в получении господдержки. Также предприниматели просили разъяснить, как правильно учитывать численность работников. Было достаточно много обращений от ИП, у которых возникли сложности с подтверждением падения доходов. Многие вопросы удалось снять в ходе встреч с бизнес-объединениями, непосредственно с руководителями компаний. Конечно, вопросы остаются, но теперь они связаны прежде всего с тем, как бизнесу правильно выйти из господдержки, - отметил начальник Уральского ГУ Банка России Рустэм Марданов.

В частности, имеется в виду возможность списать в 2021-м полностью либо частично основной долг по программе ФОТ 2.0, если работодатель сохранит не менее 80-90 процентов численности персонала на 1 апреля. До определенного момента банки брали для сравнения штат клиента на 1 июня 2020 года, но 3 декабря правительство РФ уточнило условия выдачи кредита для тех, кто подписал кредитный договор до 25 июня: для них основой являются данные за май. В итоге, по оценке аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, в зону риска попали несколько тысяч предпринимателей по всей стране. Им, возможно, придется отдавать кредиты по рыночным ставкам, если технические ошибки не устранят.