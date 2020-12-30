На Урале неизвестный угнал приехавшую на вызов "скорую"

В селе Новоалексеевском под Первоуральском утром неизвестный угнал карету скорой помощи, которая прибыла к пациентке. Машину нашли в другой деревне, угонщика в данный момент разыскивают, сообщил "РГ" пресс-секретарь МВД Свердловской области Валерий Горелых.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". Похищенное транспортное средство наряды ДПС, участвовавшие в поиске, обнаружили на территории деревни Старые Решеты у одного из домов, - рассказал Горелых.

Автомобиль в порядке, но злоумышленник скрылся. Сама машина не пострадала, никаких повреждений на ней не найдено. А вот угонщик успел скрыться от полиции.

По информации официального представителя полицейского главка, на причастность к преступлению сейчас проверяют граждан, которые раньше попадали в поле зрения правоохранительных органов, ведут асоциальный образ жизни и в целом склонны к такого рода поступкам.