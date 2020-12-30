В ТОСЭР "Озерск" подписано соглашение о создании крупнейшего в стране центра облучательных технологий (ЦОТ) "Эра".

О планах открытия центра "РГ" еще в конце 2019-го рассказал заместитель гендиректора предприятия Андрей Порошин. В КНР и США такие технологии используются очень широко. Собственные наработки есть и у озерских атомщиков. Для облучения будет использоваться промышленная гамма-установка, разработанная специалистами НИИ технической физики и автоматизации, входящего в Росатом. Источники излучения произведены в Озерске. За год в проект вложено более 260 миллионов рублей, предстоит потратить еще 20 и создать 32 высококвалифицированных рабочих места.

Как пояснили в минэкономразвития региона, центр будет оказывать услуги по радиационной модификации материалов, стерилизации медицинских изделий, обработке пищевых продуктов и сельхозкультур. Новейшие технологии позволяют существенно улучшить качественные характеристики продуктов и увеличить сроки хранения. Технология экологически нейтральна. Озерский ЦОТ в скором времени обещает стать одним из самых востребованных в стране, уверены в ведомстве.