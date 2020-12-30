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30.12.2020 09:00
Рубрика: Общество

Предновогодний синдром: Как справиться со стрессом накануне праздника

Текст: Татьяна Воробьева
Специалисты уверены: подготовка к Новому году это не только приятные хлопоты и ожидание чуда, но и сильный стресс. Как с ним справиться?
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Новогодние праздники связаны с переосмыслением, подведением итогов - и эти итоги в холодную погоду при недостатке солнечного света могут показаться совсем не радужными", - считает Татьяна Степанова, врач-невролог тюменской областной больницы №19. А для тех, у кого нет семьи и близких, с которыми можно было бы встретить праздник, это время еще сложнее в эмоциональном плане.

Фото: iStock
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Такое неустойчивое состояние может не просто испортить настроение, но и спровоцировать серьезные заболевания сердца и сосудов. Особенно, если человек склонен лечить предпраздничную хандру алкоголем, большим количеством вредной еды.

Доктор советует для минимизации стресса ставить перед собой реальные цели, структурировать все хлопоты последних дней уходящего года.

"Оценивать свои возможности и не брать на себя больше, чем можете сделать. Составить список задач и расставить приоритеты. Постараться не вкладывать всю энергию в один день: вполне можно растянуть праздничные приветствия на несколько дней", - говорит Татьяна Степанова.

Важно постараться жить "сейчас": не зацикливать на прошлом и не тревожиться о будущем, которое еще не наступило. А еще - искать радости в простых повседневных вещах: полюбоваться украшениями или игрушками в витринах магазина, посмотреть на падающий снег, гулять. И принять то, что изменить не в силах - очереди, пробки, цены.

"Ограничьте употребление алкоголя: выберите одну порцию любимого напитка и медленно наслаждайтесь его вкусом. Найдите время для себя, спите не меньше восьми часов в день: позволяйте себе лениться", - советует эксперт.

Если Новый год отмечается большой компанией, строит поделить ответственность по подготовке к нему с близкими и родней. Важно составить бюджет и следить за расходами.

"Относитесь к себе бережно: разрешите себе выполнить подготовку к празднику на "четверочку" или даже "троечку". Важно, насколько вы счастливы, а не то, как все идеально", - считает невролог.

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