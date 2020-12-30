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30.12.2020 05:09

Мост добра

На Урале наградили лучших благотворителей
Текст: Юлия Борисова (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 296(8350)
Лучших благотворителей 2020 года наградили в Свердловской области. Среди них предприятия ЕВРАЗа: Нижнетагильский металлургический комбинат (ЕВРАЗ НТМК) победил в главной номинации, а Качканарский ГОК (ЕВРАЗ КГОК) - среди промышленных предприятий.
О том, что мост через пруд наконец свяжет две части промышленного города, тагильчане мечтали не одно десятилетие. Фото: Татьяна Андреева/РГ О том, что мост через пруд наконец свяжет две части промышленного города, тагильчане мечтали не одно десятилетие. Фото: Татьяна Андреева/РГ
О том, что мост через пруд наконец свяжет две части промышленного города, тагильчане мечтали не одно десятилетие. Фото: Татьяна Андреева/РГ

В целом холдинг направил в уходящем году на социальные, благотворительные и спонсорские программы, а также на проекты, реализованные в рамках соглашений о социально-экономическом сотрудничестве с правительством Свердловской области и администрациями Нижнего Тагила и Качканара, более 7,2 миллиарда рублей.

- Благотворительное движение металлургов Урала продолжается много лет и будет развиваться. Начинали его еще Демидовы. Мы эти традиции поддерживаем, - говорит вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона "Урал" Денис Новоженов. - В этом году по понятным причинам главным направлением благотворительности стала помощь медицинским учреждениям Нижнего Тагила и Качканара. Огромная благодарность врачам!

В течение года ЕВРАЗ приобретал для медработников защитные маски, перчатки, очки, костюмы, бесконтактные термометры, бахилы, рециркуляторы. Для учреждений здравоохранения было закуплено оборудование для подачи кислорода больным с пневмонией, аппараты ИВЛ, медикаменты, оснащена современная лаборатория для анализа тестов на COVID-19.

Помимо этого при поддержке ЕВРАЗа в городах присутствия реализуется еще ряд проектов, масштаб которых таков, что их заметят не только местные жители. Так, в Нижнем Тагиле строится мост через городской пруд, легкоатлетический манеж, скоро начнется реставрация Завода-музея. В Качканаре завершается строительство Дворца единоборств и детской спортшколы "Ритм".

Отметим, что это не разовая акция: на благотворительные средства ЕВРАЗа детские хоккейные и футбольные команды, юные борцы, легкоатлеты приобретают оборудование, спортивную форму и инвентарь, бесплатно ездят на соревнования. Холдинг много лет является спонсором волейбольного клуба "Уралочка-НТМК" и качканарского футбольного клуба "Горняк-ЕВРАЗ".

Не остаются без внимания градообразующих предприятий и учреждения образования и культуры: комбинаты шефствуют над школами и детскими садами, поддерживают Качканарский горно-промышленный и Нижнетагильский горно-металлургический колледжи, Нижнетагильский технологический институт - филиал УрФУ. Кроме того, ЕВРАЗ содержит Дворец культуры Нижнего Тагила и детские оздоровительные лагеря, санаторий-профилакторий "Леневка", реализует масштабные социальные программы для работников предприятий, оказывает помощь ветеранам и молодежи. Всего в дивизионе "Урал" действует около двух десятков социальных программ, а на реализацию проектов жителей двух городов в рамках конкурса "ЕВРАЗ: город друзей - город идей!" компания выделяет около 6,5 миллиона рублей в год.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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