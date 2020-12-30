Специалисты Уральского научно-исследовательского ветеринарного института (УрНИВИ) разработали необычный документ - паспорт здоровья коров и быков. По нему можно не только идентифицировать конкретное животное, но и оценить его состояние. В основе метаболического паспорта - биохимические показатели крови. Пока наличие документа не обязательно, но ученые уверены: его оценят предприниматели, занимающиеся племенной работой. Вскоре, возможно, даже для отправки в коровник соседнего села буренке понадобится паспорт.

Уход за породистыми животными отличный: тут и сбалансированная диета, и регулярный моцион в любое время года. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Скажется ли паспортизация рогатых на качестве животноводческой продукции? Готовы ли предприниматели документально подтверждать здоровье коров и станет ли жизнь самих буренок с получением паспорта более комфортной? Об этом - в интервью с директором УрНИВИ, членом-корреспондентом РАН Ириной Шкуратовой.

Ирина Алексеевна, паспорт для коровы - это только научная разработка или документ, востребованный жизнью?

Ирина Шкуратова: Мы уверены в его необходимости и неизбежном практическом применении. Документ создан по результатам многолетних исследований. Специалисты института проанализировали более 10 тысяч историй болезни коров. Особое внимание уделяли биохимическим анализам крови, сопоставляли по 40 показателям. И на основе всего объема данных определили параметры, свидетельствующие как об отклонениях в развитии животного, так и об эталонном состоянии здоровья. Учитывались разные возрастные группы.

Фактически сформированы новые критерии оценки здоровья крупного рогатого скота, которые можно закрепить документально. Пока каких-то официальных "корочек" не существует. Паспорт оформляется в электронном виде на каждое животное с указанием его уникального индивидуального номера. Что важно: мы не просто фиксируем результаты анализов, но и указываем, есть ли отклонения от нормы. В перспективе рассматривается вариант разной окраски документа в зависимости от состояния здоровья теленка, коровы, быка.

В Свердловской области развито племенное животноводство: более 40 хозяйств занимаются этим направлением. Ежегодно племзаводы и репродукторы продают до 4,5 тысячи голов молодняка, более половины - за пределы Среднего Урала. Понятно, покупатели заинтересованы в приобретении идеально здорового скота с хорошей родословной и перспективами на продуктивное потомство.

Как я поняла, сейчас метаболический паспорт - документ необязательный. Чем подтверждается, что купленное животное здорово?

Ирина Шкуратова: Сейчас законодательство требует при сделке купли-продажи сельскохозяйственного животного обязательно исследовать его только на наличие инфекционных заболеваний, чтобы не занести в другой регион заразу. Это мировая практика, и приоритет понятен. Но помимо опасных инфекций корова может страдать и другими недугами, связанными с метаболическими процессами: проблемами с обменом веществ или низким иммунитетом. Эти болезни другим не передаются, но в конечном счете сказываются на долголетии животного, его потомстве, качестве молока. Покупатель пока оценивает эти параметры, как говорится, на глазок.

В Свердловской области средний показатель продуктивного долголетия коров не достигает трех лактаций. Не только с гуманистической, но и с экономической точки зрения это очень мало

А племенные животные - создания особо нежные. К сожалению, чем выше уровень продуктивности коровы, тем она более восприимчива к различным заболеваниям. Круг сбоев в здоровье так же широк, как у человека. Мы часто выявляем у племенных коров нарушения работы печени, почек, сердечно-сосудистой системы. Вплоть до инфарктов у буренок от стрессового состояния, особенно летом, когда стоит жара.

Поэтому важно вовремя выявить негативные изменения в организме, а биохимический анализ крови позволяет наиболее эффективно это определить.

То есть, это своеобразная диспансеризация для рогатых? Но кто купит теленка с проблемами, да еще и зафиксированными в паспорте, будь он хоть голубых кровей?

Ирина Шкуратова: Конечно, для продавца племенных животных определенная опасность в паспортизации есть. Но она повышает уровень открытости сделки: если к сведениям об инфекционном благополучии добавится документ, подтверждающий, что животное здорово по всем параметрам, это неизбежно повысит его цену. А когда владельцы предприятия заботятся о здоровье племенного стада, им важно знать реальное положение вещей.

Тем более что исследования проводятся не ради фиксации в паспорте. Если своевременно принять меры, то нарушения обмена веществ реально скорректировать. Поэтому мы считаем, что метаболическая паспортизация животных будет выгодна предприятиям, которые борются за свою репутацию. Ну а для покупателей приобретение эталонного животного - это только плюс.

Несколько лет назад в регионах УрФО активно закупали племенной скот со всего мира. В приобретение заграничных коров вкладывались серьезные средства. Французские или канадские буренки пересекали границу с паспортами здоровья?

Ирина Шкуратова: Нет. Таких документов нет в мире. Все традиционно: подтверждалась эпизоотическая ситуация в регионе, где проведена закупка, и эпидемиологическое благополучие животного. И, как показала жизнь, здоровье у ввезенных племенных буренок хромало: низкий иммунитет, стремительно развивалось нарушение обмена веществ, что приводило к клинической патологии. После первого отела "иностранка" иногда не могла подняться - конечности отказывали. В итоге за первый год под нож уходило до половины закупленного стада. Что и подтверждает необходимость более тщательного обследования животных перед тем, как совершать сделку.

К сожалению, сейчас часто все направлено на то, чтобы быстро получить максимальную продуктивность. Корова как фабрика по производству молока. К примеру, у популярной голштинской породы в генах заложена максимальная его выработка. Корова готова доиться, даже когда ее не кормят: на ноги встать не может, а все равно дает парное. Но сами понимаете, что молоко от немощного животного будет совсем другого качества, с минимумом полезных веществ. Так что вопрос здоровья и долголетия буренок, по сути, вопрос качества молочных продуктов, что поступают к нам на стол.

А сколько сейчас в среднем живут коровы в промышленных условиях?

Ирина Шкуратова: В крупных хозяйствах - от 4 до 6 лет. Это очень мало, примерно половина возможной продолжительности. Специалистами возраст продуктивного долголетия коров оценивается в лактациях: отсчет идет от момента, когда она принесла первого теленка. В Свердловской области средний показатель не достигает трех лактаций. Не только с гуманистической, но и с экономической точки зрения это очень мало - неполная отдача от тех средств, что были вложены в животное. Корова окупит все затраты, только если проживет в два раза больше. Поэтому мы разработали и продвигаем в регионе специальную программу продления долголетия крупного рогатого скота.

Больше есть, дольше спать?

Ирина Шкуратова: Нюансов много: забота о здоровье, состав кормов, комфортные условия содержания. Коровники должны быть светлыми, с хорошим микроклиматом, мягким полом, чтобы животное могло лечь, отдохнуть. Важна даже такая мелочь - корове необходимо регулярно делать педикюр: обрабатывать копыта, иначе они быстро деформируются. С молоком выходит много питательных, минеральных веществ: с каждым литром до 10 граммов кальция выносится из организма, а рекордсменки в день дают до 80 литров. Значит, дефицит нужно восполнять.

То есть рекордсменки - в группе риска?

Ирина Шкуратова: Нет. Как раз за ними уход отличный. Их холят и лелеют. Как и племенных быков, которые обеспечивают элитарное пополнение: гены сейчас в центре внимания. Кстати, в нашем институте ведутся интересные разработки по гранту: создание технологий, с помощью которых уже на уровне зародыша проводится геномное редактирование. Первые исследования проведены, но о результатах пока говорить рано.

Между тем

Минсельхоз России с 1 января 2021 года будет выплачивать субсидии на развитие молочного животноводства только тем регионам, в которых крупный рогатый скот полностью избавлен от лейкоза. Новые правила предоставления субсидий, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, правительство РФ утвердило в начале нынешнего года. Поддержку смогут получить только те производители, которые обеспечат сохранность стада КРС к уровню предыдущего года, при этом размер выплат будет зависеть от достигнутого уровня молочной продуктивности. Напомним: Свердловская область входит в десятку лидеров по производству молока в России.

Справка РГ

Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт основан в Свердловске в 1930 году. Сейчас это специализированное подразделение Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН по изучению проблем ветеринарной медицины в Уральском регионе.

Урал долго считался сложной территорией по эпизоотическому благополучию. Благодаря ученым-ветеринарам к 1980 годам в области была полностью решена проблема бруцеллеза крупного рогатого скота. В 1990-х развернулась борьба с вирусом лейкоза коров. От этой патологии избавлено 600 неблагополучных пунктов в 26 районах области: регион стал первым в стране, где крупный рогатый скот полностью оздоровлен.

Сейчас специалисты института ведут обширные исследования взаимосвязи экологических особенностей среды с развитием патологий животных и качеством продуктов животноводства.