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30.12.2020 10:06
Рубрика: Общество

Утка с яблоками: Как не переесть за новогодним столом

Текст: Татьяна Воробьева
Новогоднее застолье - традиционно повод откушать любимые блюда, и зачастую - в большом количестве. Как сделать праздничное меню более легким и избежать переедания, рассказала врач по медицинской профилактике тюменского центра общественного здоровья Елена Новоселова.

Для начала, советует доктор, стоит отказаться от жирного мяса - вместо свинины взять говядину, телятину, курицу, индейку или кролика. Если хочется поставить на стол традиционную для многих птицу - утку или гуся - то лучше приготовить их с яблоками.

Фото: iStock
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"Они впитывают большое количество жира, и сами становятся очень вкусными. Таким же свойством, как яблоки, обладает гречневая каша. Ею можно нафаршировать утку или гуся", - говорит специалисты по питанию.

Прекрасно разбавят жиры в праздничном рационе овощи и фрукты. Лучше - в виде простой нарезки, так как обычно салатная заправка добавляет калорий. По той же причине стоит класть в блюда как можно меньше майонеза, а лучше и вовсе заменить его более легким соусом: например, кефир или греческий йогурт взбить с зеленью и пряными травами.

Как отмечает Елена Новоселова, праздник без алкоголя многим кажется утопией, а потому в условиях сложившейся традиции приемлемым можно считать вариант, когда за вечер выпивается один бокал несладкого шампанского или вина. В качестве закуски подойдет мясная и сырная нарезка. Ну и если без бокала все же не обойтись, специалист напоминает простые правила употребления спиртного: не пить на голодный желудок, не мешать разные виды, не понижать градус.

"Есть отличное правило одной тарелки: в начале вечера положите себе на тарелку все, что душе угодно - разных блюд по чуть-чуть. И на этом все! Добавлять кушанья нельзя, на вечер вам должно хватить этого количества", - отмечает доктор.

Многие готовят в праздники помимо основных угощений еще и десерты. Лучше, конечно, если это будет не кремовый торт или пирог, а что-то легкое - тирамису, желе, а то и вовсе просто фрукты. Особое внимание эксперты советуют уделять детям - главным сладкоежкам за праздничным столом.

"Недопустимо, чтобы ребенок килограммовый сладкий подарок съедал за два-три дня, а такие случаи не редкость… Детям бесполезно говорить "нельзя", они воспринимают не слова, а модель поведения, поэтому если родители будут прятать конфеты, а сами объедаться, толку от запретов не будет", - считает врач центра общественного здоровья.

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