Новый год - это всего одна ночь в году. А елка, посаженная на дачном участке, будет расти все время. Известный аброрист (специалист по выращиванию деревьев) Александр Верещак рекомендует выбирать сорта елей, пихт и сосен, которые удивят не только соседей, но и специалистов.

1) Пихта субальпийская "Компакта". Поразительно красивый сорт с густой насыщенной кроной. Главное его достоинство - очень медленно растет, за 30 лет дерево становится высотой 2,5-3 метра. Идеальный вариант для небольших участков.

Пихта субальпийская "Компакта". Фото: Александр Верешак

2) Еще одна субальпийская пихта "Грин глоб". Эта еще компактней, высота взрослого растения 1-1,5 метра. У молодых форма скорее шаровидная, но потом вытягивается в канонический конус. Мягкие иголки можно спокойно трогать - не уколешься, да и наряжать удобнее.

Субальпийская пихта "Грин глоб". Фото: Александр Верешак

3) Колючая ель "Глаука Глобоза". Эта не совсем традиционная для Нового года елка как будто из сказки про гадкого утенка. В юности у дерева рыхлая крона неправильной формы, зато со временем ее серебристо-голубые иголки растекаются шариком. Вырастает до трех метров, диаметр взрослого растения около двух.

Колючая ель "Глаука Глобоза". Фото: Александр Верешак

4) Сербская ель "Нана". Деревья этого карликового сорта на десятый год достигают высоты 1 метр. По форме похожи на широкую кеглю, из которой можно относительно легко сформировать шар или заостренный конус. Очень густая хвоя. Но главная особенность "Наны" - иголочки. У них белая изнанка, из-за чего сама елка кажется серебристой.

Сербская ель "Нана". Фото: Александр Верешак

5) Пихта сибирская "Макроника" Замечательная новогодняя елка. Размер средний, хвоя густая и плотная. Растет медленно, в любом возрасте сохраняя идеальную новогоднюю форму.

Пихта сибирская "Макроника". Фото: С. Горошкевич

6) Сосна черная "Пирамидалис". С этим деревом можно зарабатывать деньги спором - мало кто признает в такой новогодней елке сосну. При этом длинные темно-зеленые мягкие иголки явно намекают, кто тут на самом деле вырос. С возрастом крона становится широкой, иногда напоминает по своей форме яйцо. Высота взрослого растения 8 метров.

Сосна черная "Пирамидалис". Фото: wikipedia.org

7) Ель сербская "Тиен". Еще один карликовый сорт - к 10 годам высота не дотягивает до полуметра. Ее тип хвои называет вариегатная -цвет меняется от золотистого к зеленому.

Ель сербская "Тиен". Фото: Александр Верешак

Прямая речь

Александр Верещак:

- Купить саженец любой из этих елок можно за 2-3 тысячи рублей. Они неприхотливы, хорошо переносят зиму. Молодое деревце можно подкормить, в засушливую погоду полить. Сейчас можно найти саженцы высотой 20-30 см. В принципе, особой разницы какого размера покупать ель или пихту нет - грамотно подготовленные к пересадке, они довольно легко переносят смену места жительства.