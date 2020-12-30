Роспатент лишил Xiaomi бренда из-за жалобы Apple

Компания Xiaomi лишилась в России товарного знака Mi Pad. Об этом сообщило Российское агентство правовой и судебной информации.

Apple утверждает, что оспариваемый товарный знак "сходен до степени смешения" с такими марками Apple, как iPad, IPAD SMART CASE, IPAD, iPAD, IPAD PRO, IPAD MINI и IPAD AIR. Кроме того, товарный знак Xiaomi способен ввести в заблуждение потребителя относительно изготовителя. Apple видит в ситуации наличие признаков недобросовестной конкуренции.

В июле этого Apple направила в Роспатент жалобу против "предоставления правовой охраны" товарному знаку Mi Pad. В итоге Роспатент принял решение в пользу "яблочной" компании - товарный знак Mi Pad больше не будет защищен российским законодательством.

На данный момент Xiaomi официально не продает Mi Pad в России. А аналогичный запрет в Европе был введен в 2017 году.