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30.12.2020 18:57
Рубрика: В мире

Россия поставит 2,6 млн доз вакцины "Спутник V" в Боливию

Текст: Светлана Ментюкова

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) договорился о поставках 2,6 млн доз российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Боливию. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

"РФПИ и Главное управление по закупкам и снабжению в сфере здравоохранения (Central de Abastecimiento y Suministros de Salud, CEASS) Многонационального государства Боливия объявляют о соглашении для поставок в страну 2,6 млн доз первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса "Спутник V", - говорится в сообщении.

Церемония подписания соглашения состоялась в среду, 30 декабря, в ходе видеоконференции с участием президента Боливии Луиса Альберто Арсе Катакоры и других официальных лиц.

Как отмечается, соглашение позволит обеспечить вакциной более чем 20% населения страны.

Вакцина для экспортных поставок будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Китае, Южной Корее и других странах.

"Россия активно развивает сотрудничество с Боливией в области борьбы с новой коронавирусной инфекцией. Благодарим Президента Луиса Альберто Арсе Катакору за высокое доверие к вакцине "Спутник V". Российская вакцина создана на хорошо изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, которая ранее доказала свою безопасность и отсутствие долгосрочных негативных последствий в более чем 250 клинических исследованиях на протяжении десятилетий", - приводятся в сообщении слова гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева.

Фото: Jhonander Gamarra / Venezuelan Presidency / AFP
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Он также напомнил, что ранее в Боливию были осуществлены поставки первого российского препарата против коронавируса "Авифавир".

Первая российская вакцина "Спутник V" на сегодняшний день обладает уникальным набором параметров, что делает ее одной из наиболее конкурентоспособных вакцин в мире. При эффективности вакцины свыше 90% в ее основе лежит надежная, безопасная и хорошо изученная платформа аденовирусных векторов человека. При этом стоимость одной инъекции "Спутник V" на зарубежных рынках не превысит $10, а наличие лиофилизированной (сухой) формы вакцины существенно облегчает логистику ее распространения на международных рынках вследствие упрощенных требований к температурному режиму ее хранения (+2+8 градусов по Цельсию).

В мире Южная Америка Боливия Экономика ВЭД Вакцинация от коронавируса

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