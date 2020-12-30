Самые простые рецепты зарубежных блюд к Новому году

Этот странный 2020-й год подходит к концу. Карантин, "оставайтесь дома", удаленка - мы все на себе прочувствовали, что такое однообразие, которое принесла нам пандемия. Так давайте же назло ей проводим этот год максимально необычно. Начнем с праздничного стола. COVID-19 вынудил нас закрыть границы? Не беда - заграница сама может прийти к вам. "РГ" собрала простейшие рецепты самых популярных блюд, которые традиционно готовят на Рождество и Новый год за рубежом. Много времени у вас они не займут, а домочадцев и гостей точно удивят.

Свинки в одеяле (Великобритания)

Эта простейшая закуска родом из Великобритании. Без нее не обходится ни один рождественский стол. Основных ингредиентов всего два. Вам понадобятся небольшие "коктейльные" сосиски и тонкие полоски бекона. Заворачиваем сосиски в бекон и выкладываем на смазанный маслом противень (можно также постелить смазанную маслом бумагу для выпечки). Портал The Spruce Eats рекомендует запекать при температуре 190 градусов примерно 20 минут в заранее разогретой духовке, пока бекон не покроется хрустящей золотистой корочкой.

По желанию, пишет портал Food.noteru.com можно добавить соус. Для этого смешайте 3,5 столовые ложки меда, 1,5 столовые ложки французской горчицы, 2,5 столовые ложки соевого соуса и лимонный сок. Выкладываем завернутые в бекон сосиски в смазанную маслом форму для запекания, отправляем в разогретую до 180 градусов духовку. Достаем через 15 минут, поливаем соусом и запекаем еще примерно 5-10 минут, пока соус слегка не загустеет. Закуска готова!

Сицилийская пицца сфинчионе или сфинчини (Италия)

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Это излюбленное блюдо жителей итальянского острова Сицилия, которое традиционно готовят на Рождество. Отличительная черта этой пиццы - ее квадратная форма, поэтому стараться сделать идеальный круг при ее готовке ни к чему. Рецепт мы составили на основе двух рецептов с порталов Foodclub и "Хорошая кухня". Для приготовления сфинчини вам понадобятся:

Для теста (если совсем мало времени, можно взять и покупное):

сухие быстродействующие дрожжи - 8 г;

теплая вода - 200 г;

мука пшеничная - 450 г;

соль - 1 чайная ложка;

орегано - 1 чайная ложка;

оливковое масло - 75 мл;

Для наполнения:

помидоры - 1,2 кг;

сыр твердый (желательно пармезан) - 350 г;

анчоусы, но подойдет и другая мелкая рыба (хамса, килька) - 200 г;

лук репчатый - 1-2 луковицы;

чеснок - 3 зубчика;

сахар - 10 г;

соль - 10 г.

1). Растворяем дрожжи в теплой воде и оставляем на 10 минут.

2). Просеиваем муку, добавляем соль и орегано. Вливаем в смесь раствор дрожжей, добавляем оливковое масло и хорошенько перемешиваем.

3). При помощи кисточки смазываем глубокую миску маслом и выкладываем туда тесто. После этого накрываем миску полотенцем, ставим в теплое место на час.

4). Переходим к наполнению. Нарезаем мелко лук, промываем помидоры и снимаем с них кожу. Мелко нарезаем помидоры или измельчаем в блендере.

5). В оливковом масле пассируем лук, добавляем туда чеснок, сахар, соль и помидоры. Тушим соус 20-25 минут, пока он не загустеет.

6). Нарезаем ломтиками сыр.

7). Смазываем маслом противень, либо кладем на него смазанный маслом пергамент для выпечки, Выкладываем тесто и раскатываем руками или стаканом в прямоугольный лист толщиной не менее 1 см, делаем бортики.

8). Удаляем хребет и головы у анчоусов, режем продольно пополам и раскладываем на тесте. То же самое можно проделать и с другой рыбкой. Кладем сверху ломтики сыра. Все это накрываем соусом из помидоров.

9). Отправляем в заранее разогретую до 220 градусов духовку 20-25 минут, пока не подрумянятся бортики. Пицца готова!

Капрезе в виде новогоднего венка (Италия)

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Если вас совсем поджимает время, то можно сделать наипростейший салат капрезе и выложить его в виде новогоднего венка. Для этого, как советуют на портале Аймкук, достаточно просто по кругу тарелки выложить листья базилика, помидорки черри, сыр моцарелла и маслины. Заправить это все оливковым маслом и соусом песто. Готово!

Картофельный салат (Германия)

А в Германии почти на каждом рождественском столе вы обязательно найдете картофельный салат. При чем в разных уголках ФРГ его готовят по-своему. Обычно его подают как гарнир к жареным сосискам, но можно и без них. Рецепт позаимствован у портала Повар.ру.

Вам понадобятся:

картофель - 1 кг;

луковица - 1 шт;

огурцы - 2 шт;

яблочный уксус - 3 столовые ложки;

растительное масло - 4 столовые ложки;

соль и перец - по вкусу.

1). Моем и чистим картофель. Нарезаем на тонкие, но крупные ломтики.

2). Варим в кипящей подсоленной воде 6-7 минут. Важно не переварить картофель - он должен остаться крепким и не развалиться, когда будем замешивать салат.

3). Откидываем картофель на дуршлаг и остужаем.

4). Натираем по крупной терке или мелко нарезаем огурцы.

5). Чистим и мелко нарезаем лук. Смешиваем с огурцами.

6). Делаем заправку: смешиваем масло и уксус, перемешиваем венчиком.

7). Добавляем в картофель смесь из огурцов и лука и поливаем заправкой, солим/перчим по вкусу. Приятного аппетита!

Говядина Веллингтон (Великобритания)

Еще из школьного курса английского языка многие знают, что в Британии всегда встречают Рождество и Новый год со знаменитой запеченной индейкой на столе. Но есть еще одно, не менее традиционное британское блюдо, без которого не обходятся эти праздники. Это говядина Веллингтон. На ее приготовление уходит куда меньше времени, чем на индейку. Рецепт составлен на основе рецептов с портала Евгения Клопотенко и The Spruce Eats.

На 4 порции вам понадобятся:

говядина (вырезка) - 600-700 г;

шампиньоны - 300 г;

печеночный паштет (по желанию) - 100 г;

слоеное тесто - 500 г;

чеснок - 2 зубчика;

яйцо - 1 шт;

оливковое масло - 2 столовые ложки;

соль/перец по вкусу.

1). Очень мелко нарезаем грибы и обжариваем на оливковом масле с нарезанным чесноком, солим и перчим. Жарим, пока грибы не станут коричневыми и не выпарится вся вода. Это важно: если вода останется, из-за нее потом размокнет тесто. По желанию можно измельчить остывшие грибы блендером.

2). Смешиваем грибы с паштетом. Если паштета нет, можно обойтись и без него. Убираем смесь в сторону.

3). Солим и перчим вырезку, обжариваем со всех сторон до коричневой корочки.

4). Размороженное слоеное тесто выкладываем на поверхность, посыпанную мукой. Слегка можно раскатать, но тесто должно осталось прямоугольной формы.

5). Прямоугольником выкладываем на тесто грибную смесь, перпендикулярно его длинной стороне сверху кладем нашу обжаренную вырезку.

6). Заворачиваем тесто вокруг вырезки, как рулет. Защипываем по краям. Сверху теста делаем надрезы в виде крупной сеточки и смазываем взбитым яйцом.

7). Отправляем на 25-30 минут в заранее разогретую до 180 градусов духовку, выбираем режим конвекции. Достаем нашу говядину, когда верхушка теста станет янтарного цвета. Мясо внутри должно быть розовым и сочным. Приятного аппетита!

Рождественское полено (Франция)

Ну и как же без десерта! Не пугайтесь, бежать в лес не нужно, рождественское полено - это покрытый шоколадом рулет, который французы обычно едят на Рождество и Новый год. Традиция его приготовления восходит сначала к языческому, а потом и христианскому обычаю сожжения святочного полена. Рецепт позаимствован у портала Cookpad.

Вам понадобятся:

Для теста:

яйца - 4 шт;

мука - 2 столовые ложки;

крахмал - 2 столовые ложки;

сахар - 3 столовые ложки;

Для крема:

сливочное масло - 250 г;

молоко - 100 мл;

сахарная пудра - 200 г;

какао-порошок - 4 столовые ложки;

ванильный сахар - 2 столовые ложки.

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1). Разбиваем яйца в глубокую миску, добавляем сахар и взбиваем миксером до пышности примерно 5-10 минут на высокой скорости. В итоге должна получиться светлая и пышная смесь, похожая на пену.

2). Перемешиваем муку и крахмал, просеиваем в яичную пену и аккуратно перемешиваем до однородности.

3). Выливаем тесто на застеленный пергаментом противень и ставим на заранее разогретую до 160-180 градусов духовку на 15 минут.

4). Готовый бисквит достаем, переворачиваем на чистое полотенце, снимаем пергамент и с помощью полотенца сворачиваем бисквит в рулет. В таком положении остужаем.

5). Готовим крем. Доводим до кипения молоко, остужаем до комнатной температуры. Добавляем какао-порошок, сахарную пудру, ванильный сахар и размягченное сливочное масло. Взбиваем на медленной скорости миксером пять минут до пышности.

6). Разворачиваем рулет и смазываем его половиной крема во всей площади бисквита. Уже без помощи полотенца опять скручиваем в рулет. При желании можно отрезать часть рулета и приложить сбоку в виде ветки.

7). Оставшимся кремом смазываем рулет и рисуем вилкой бороздки, как у коры дерева. Посыпаем сверху с помощью ситечка какао и пудрой. Отправляем в холодильник на 2 часа. Вуаля! С праздником!