Сандра Буллок сыграет в романтическом боевике

56-летняя американская актриса, лауреат премии "Оскар" Сандра Буллок и актер Ченнинг Тейтум сыграют в ленте "Потерянный город Д" (Lost City Of D), презентуемой как романтическая приключенческая экшн-комедия, пишет ScreenRant.

О том, что главную женскую роль в проекте выполнит Сандра, стало известно чуть ранее. Также она спродюсирует ленту. Тейтум присоединился только что.

Напомним: изначально на главную мужскую роль планировался Райан Рейнольдс, но не получилось.

Режиссерами "Города" выступят Адам и Аарон Ни (ремейк "Властелинов вселенной"). Первую версию сценария написал Сет Гордон, до ума ее довела Дэна Фокс.

Буллок сыграет писательницу, обнаружившую, что вымышленный город из ее книг вполне реален.

По срокам данных пока нет.