Сделка по Brexit вызвала сопротивление части лейбористов и либералов

Сделка по Brexit завешена. 364 депутата от Консервативной партии и 200 депутатов от партии Лейбористов проголосуют сегодня в среду за торговую сделку Великобритании с Евросоюзом, согласно которой обе стороны будут выполнять взятые на себя обязательства. В четверг в 23.00 переходный период между Соединенным Королевством и Европейским Союзом будет завершен.

В среду соглашение будет подписано в Брюсселе руководителями ЕС, после чего оно будет доставлено в Лондон для подписания этого исторического документа премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Официальный представитель премьер-министра сообщил, что этот договор будет подписан президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, после чего его перевезут через Ла-Манш. Самолет Королевских ВВС доставит договор в сопровождении официальных лиц Великобритании и ЕС, и, как ожидается, исторической важности документ будет подписан премьер-министром на Даунинг-стрит в среду днем.

Между тем эпохальное событие может быть изрядно подпорчено массированным сопротивлением со стороны оппозиционных партий. Теневые министры Лейбористской партии и партии Либеральных Демократов заявили, что они готовы подать в отставку в ответ на требование главы Лейбористской партии Кейра Стармера голосовать за Brexit.

Лидер лейбористов утратил доверие после того, как в канун Рождества заявил, что поддержит соглашение своей страны с Евросоюзом, даже если у него есть сомнения по поводу этой исторической сделки. Стармер не одумался и после того, как аналитический центр IPPR предупредил, что данная сделка с ЕС может привести к эрозии прав британских рабочих и не обеспечит защиты окружающей среды.

Часть депутатов-лейбористов выступала за то, чтобы их партия воздержалась при голосовании, с тем чтобы она могла призвать консерваторов к ответу за любой финансовый ущерб причиненный Brexit.