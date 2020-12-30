Сергей Шойгу исполнил новогоднее желание 16-летней москвички Жени Ткачевой

В канун Нового года сбылось давнее желание 16-летней москвички Евгении Ткачевой. От имени министра обороны девочке вручили профессиональный графический планшет и передали от Сергея Шойгу поздравления с наступающим праздником.

Просьбу о таком подарке Женя адресовала организатором предновогодней акции "Елка желаний". Письмо девочки, оформленное в виде украшения, повесили на елку в Доме правительства. С нее руководители страны, в том числе президент Владимир Путин, снимали игрушки с "секретом" и зачитывали помещенные там детские записки.

Бумажный шар с просьбой Евгении Ткачевой снял с елки Сергей Шойгу. Он вслух зачитал ее письмо и пообещал: "Конечно, поможем". Несколько дней спустя мечта Жени сбылась. Она уже пользуется подарком министра обороны - графическим планшетом и делает наброски к будущему мультфильму.

Мама Евгении рассказала, что стать мультипликатором девочка мечтает с четырех лет. И с тех пор ни разу не меняла своего желания. Женя все время учится рисовать, в том числе на специальных курсах. Поэтому ей и понадобился профессиональный инструмент, помогающий развивать художественные способности.

"Для того, чтобы не только рисовать мультфильмы, но еще и пытаться оживить их, - рассказала сама Женя в эфире телеканала "Звезда". - Чтобы герои жили, чувствовали, наполнялись какими-то эмоциями".

Предновогодняя акция "Елка желаний" проходит в нашей стране в третий раз. Количество участников постоянно растет. Если в конце 2019-го с ее помощью по всей стране исполнились желания около 8 тысяч ребят, то на сегодняшний момент - новогодние просьбы 26 тысяч мальчишек и девчонок с разных концов России. Подарки им делают политики, чиновники, артисты, спортсмены и просто неравнодушные к чужой беде люди.

Про беду упомянули не случайно. Ведь в игрушках на "Елке желаний" собраны просьбы сирот и ребят из неблагополучных семей, детей с особенностями развития и тяжелыми заболеваниями.