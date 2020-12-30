СМИ: Пекин засекретил данные о происхождении COVID-19

Пещеры в китайской провинции Юньнань, где, предположительно, обитают разносящие вирус летучие мыши, находятся под пристальным вниманием китайских властей, сообщают журналисты Associated Press, которых цитирует РИА Новости.

По мнению журналистов, власти засекретили все, связанное с происхождением коронавируса.

Как отметили в AP, в Китае существует "специальная комиссия", проверяющая исследования о вирусе перед их публикацией, а официальный Пекин якобы выделяет ученым крупные гранты на изучение SARS-CoV-2.