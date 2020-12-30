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Рубрика: В мире

СМИ: Пекин засекретил данные о происхождении COVID-19

Пещеры в китайской провинции Юньнань, где, предположительно, обитают разносящие вирус летучие мыши, находятся под пристальным вниманием китайских властей, сообщают журналисты Associated Press, которых цитирует РИА Новости.

Эффективность китайской вакцины от коронавируса составила 79 процентов

По мнению журналистов, власти засекретили все, связанное с происхождением коронавируса.

Как отметили в AP, в Китае существует "специальная комиссия", проверяющая исследования о вирусе перед их публикацией, а официальный Пекин якобы выделяет ученым крупные гранты на изучение SARS-CoV-2.

В мире Восточная Азия Китай Пандемия коронавируса COVID-19

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