Средний размер ипотечного кредита растет вслед за ценами на жилье

Банки в этом году ставят рекорды по объемам выданных ипотечных кредитов. Благодаря господдержке и падению ставок спрос на ипотеку растет, своего пика он достиг осенью. Такой массовый интерес россиян к рынку жилья спровоцировал рост и цен на новостройки, на которые распространяется льготная ипотека, и среднего размера жилищного кредита.

В ноябре 2020 года средний размер выданных ипотечных кредитов достиг 2,73 миллиона рублей, по сравнению с ноябрем прошлого года рост составил 11,8 процента, посчитали в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). В Москве показатель оказался рекордным - почти 6 миллионов рублей. Далее следуют Московская область (4,27 миллиона рублей), Санкт-Петербург (3,53 миллиона рублей) и Приморский край (3,20 миллиона рублей).

- После падения среднего размера ипотечного кредита в апреле в последующие месяцы этот показатель не только вернулся к "докарантинному" уровню, но и смог превысить его, - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Рост этого показателя в последние месяцы связан, в первую очередь, со снижением ставок благодаря программам господдержки. В свою очередь, снижение ставок, как правило, привлекает на рынок граждан с высоким Персональным кредитным рейтингом (ПКР) и приемлемыми показателями долговой нагрузки.

Рост среднего чека по ипотеке связан и с подорожанием жилья. По данным "Метриум", в ноябре средняя стоимость квадратного метра в новостройках эконом- и комфорт-класса в Москве впервые превысила 200 тысяч рублей и составила 203 тысячи. По сравнению с октябрем цена выросла на 2,3 процента, с началом года - на 16 процентов, с ноябрем 2019 года - на 17.

Сегодня в половине административных округов столицы, где представлены массовые проекты застройки, средние цены выше 200 тысяч рублей за "квадрат".

"Главную роль сыграл высокий спрос на новостройки, вызванный снижением ипотечных ставок, - полагает Мария Литинецкая, управляющий партнер "Метриум" (участник партнерской сети CBRE). - Помимо этого, заметно сократилось предложение, и из-за вымывания самых доступных квартир на рынке остались более дорогие объекты".

Спрос на ипотеку по-прежнему остается высоким, и в декабре банки не исключают преодоления очередной рекордной отметки. Например, ВТБ по итогам 11 месяцев этого года выдал ипотечных кредитов на 31 процент больше по количеству и на 40 процентов - по объему, чем за тот же период прошлого года. "Нынешняя осень оказалась рекордной - банк выдал ипотечных кредитов почти на 300 миллиардов рублей. Пока рано говорить, покажет ли рекордный результат традиционно пиковый декабрь, но в любом случае 2020 год для российского ипотечного рынка станет историческим с точки зрения продаж. Мы не исключаем, что они превысят 4 триллиона рублей", - отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Резервы для роста ипотечного рынка есть - по данным исследования СК "Росгосстрах жизнь" и банка "Открытие", меньше половины россиян оценивают свои жилищные условия как хорошие либо очень хорошие. Чаще всего на плохие жилищные условия жалуются в Санкт-Петербурге, а также в Сибирском, Уральском и Южном федеральных округах.

Льготная ипотека оказалось беспрецедентной мерой поддержки для строительного комплекса, однако сохраняются риски, считают в Счетной палате.

"Конечно, льготная ипотека очень важна. Однако увеличение спроса на жилье при сокращении объемов ввода спровоцировало рост цен на первичном рынке - за 10 месяцев 2020 года в среднем на 10,5 процента. В результате размер ипотечного кредита и платежи по нему растут. Это вызывает обеспокоенность в связи с риском возникновения так называемого "ипотечного пузыря". С другой стороны, существует риск сжатия спроса из-за продолжающегося падения реальных доходов граждан", - отметила аудитор Светлана Орлова.

Участники рынка называют несколько причин, по которым в России нет ипотечного пузыря. По данным "Метриум", доля ипотеки в ВВП низкая - 8,5 процента. В США, например, накануне ипотечного кризиса 2007 года доля суммарного долга по жилищным займам достигала 73 процента от ВВП. На российском ипотечном рынке сейчас низкая доля "плохих" долгов, просроченных более чем на три месяца - 1,4 процента от общего объема задолженности. При этом половина кредитов в 2019-2020 годах выданы с первоначальным взносом более 20 процентов от стоимости квартиры.

Никаких признаков "ипотечного пузыря" не видят и в ВТБ. По словам Анатолия Печатникова, уровень просрочки не превышает одного процента, а риск-процедуры банков позволяют говорить о высокой степени устойчивости ипотечного портфеля.

- Россияне испытывают дефицит доступных финансовых средств для решения жилищного вопроса. Это сдерживает спрос на жилье, а значит и препятствует росту объемов жилищного строительства. Без дальнейшего увеличения кредитования населения мы не сможем достичь поставленных в нацпроектах задач, в том числе ввода 120 миллионов квадратных метров жилья ежегодно, - считает Мария Литинецкая.