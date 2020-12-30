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30.12.2020 11:37
Рубрика: Экономика

Стоимость новогоднего стола в 2020 году выросла до 6,8 тысячи рублей

Текст: Ольга Игнатова

Новогодний стол в этом году обойдется россиянам дороже. Как подсчитали в Росстате, средняя стоимость набора продуктов для новогоднего стола российской семьи увеличилась по сравнению с прошлым годом на 4,56%. Сейчас придется потратить почти 6,8 тыс. рублей, передает агентство ТАСС.

Фото: iStock
Росстат подсчитал, во сколько обойдутся оливье и селедка под шубой

Правда, в эту стоимость входит крепкий алкоголь. Если обойтись шампанским, то можно уложиться а пять с небольшим тысяч.

Самый большой рост цен зафиксирован на картофель (28,9%, до 21 рубля за кг), апельсины (24%, до 132 рублей за кг), а также на яблоки (17,2%, до 62 рублей за кг) и огурцы (16,2%, до 54 рублей за кг).

Рыбные консервы подорожали почти на 12 % - до 133 рублей за кг. Цена икры лососевой отечественной составляет 810 рублей за кг (на 11 % больше). Соленые и копченые деликатесные продукты из рыбы стоят 822,5 рубля за кг (рост на 3%). При этом стоимость колбасы сырокопченой снизилась на 2,7%, до 491 рубля за кг, кур охлажденных и мороженых - на 0,8%, до 142 рублей за кг. Говядина подорожала на 3,2%, до 504,5 рубля за кг.

Выросло в цене и сливочное масло - его стоимость в среднем 127 рублей за кг (рост на 4,6%). Цена сыра - 176,5 рубля (рост на 7,6%). Овощи маринованные увеличились в цене на 8,1%, до 89,5 рубля, хлеб ржаной - на 8,5%, до 28 рублей. Помидоры подорожали на 5,7%, до 60 рублей за кг.

Сладости тоже стали дороже. Так, например, за торт придется отдать в среднем 403 рубля. Это примерно на 4 % больше ,час годом раннее.

Экономика Товары и цены Правительство Минэкономразвития Росстат Цены на продукты

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