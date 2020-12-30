Суд в Москве арестовал экс-сотрудника силовых структур по делу о гостайне

До 28 февраля 2021 года Лефортовский суд Москвы арестовал бывшего сотрудника силовых структур Николая Колабухова. Его подозревают в незаконном получении сведений, составляющих гостайну.

Об этом сообщил ТАСС, подчеркнув, что Колабухова Николая подозревают в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 283.1 УК РФ "Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну, сопряженное с перемещением носителей таких сведений за пределы РФ".

Решение об аресте этого человека суд принял еще 29 декабря, но информация о заседании стала известна лишь сегодня. Больше никакой информации ни об этом человеке, ни о сути обвинений агентство не приводит. ТАСС лишь подчеркивает, что его источник в правоохранительных органах утверждает, что Колабухов ранее работал в российских спецслужбах. И еще один штрих к делу: человек с точно такими же ФИО является заместителем генерального директора дочерней компании РЖД, АО "Скоростные магистрали".