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30 декабря 2020 г.

Постановление администрации Тамбовской области от 29 декабря 2020 года № 1124 "О внесении изменения в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 09.12.2020) следующее изменение:

в пункте 1 абзац первый после слов "по 31 декабря 2020 г." дополнить словами ", с 01 января 2021 г. по 14 января 2021 г., с 15 января 2021 г. по 28 января 2021 г.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 30.12.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Глава администрации области А.В.Никитин



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