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30.12.2020 12:22
Рубрика: Власть

Устанавливаются минимальные цены на сигареты

Текст: Татьяна Карабут
Для табачной продукции устанавливается единая минимальная цена, ниже которой она не может быть продана потребителю. Закон об этом 30 декабря подписал президент России Владимир Путин.
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

До этого для табачной продукции определялась максимальная розничная цена, которую производитель устанавливал сам. Это позволяло "выводить" на рынок табачную продукцию, в том числе и нелегальную, с произвольно низкой ценой. Что способствует широкому распространению такой продукции и, как следствие, увеличению потребления населением.

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Теперь единая цена будет рассчитываться на основе минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Рассчитывать единую минимальную цену и публиковать ее будет Минсельхоз.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Напомним, что минимальные цены на алкоголь (водку, бренди, коньяк, а также шампанское) устанавливаются Минфином еще с 2009 года. Таким образом ведомство борется с контрафактом на рынке.

Власть Работа власти Госуправление Экономика Товары и цены Президент Вступают в силу в январе 2021 года Алкоголь и табак

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