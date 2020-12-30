Устанавливаются минимальные цены на сигареты

До этого для табачной продукции определялась максимальная розничная цена, которую производитель устанавливал сам. Это позволяло "выводить" на рынок табачную продукцию, в том числе и нелегальную, с произвольно низкой ценой. Что способствует широкому распространению такой продукции и, как следствие, увеличению потребления населением.

Теперь единая цена будет рассчитываться на основе минимального значения ставки акциза на пачку табачной продукции, ставки налога на добавленную стоимость и повышающего коэффициента. Рассчитывать единую минимальную цену и публиковать ее будет Минсельхоз.

Закон вступает в силу с 1 апреля 2021 года.

Напомним, что минимальные цены на алкоголь (водку, бренди, коньяк, а также шампанское) устанавливаются Минфином еще с 2009 года. Таким образом ведомство борется с контрафактом на рынке.