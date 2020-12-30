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30.12.2020 13:00
Рубрика: В мире

В Бельгии шоколад и пиво объявили незаменимыми продуктами

Текст: Диана Ковалева
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Шоколад и пиво бельгийские власти, как оказалось, считают незаменимыми продуктами. Пока большинство торговых предприятий не первостепенной важности во время прошлых локдаунов закрывались, шоколадные и пивные магазины продолжали работать, передает телеканал Sky News.

Фото: iStock
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"Шоколад является частью культуры это страны, он так важен, потому что является частью вашей повседневной жизни, как пиво или как вино во Франции. И это наполненный радостью продукт. Он символизирует радость. Я практически не знаю людей, которые не любили бы шоколад", - рассказал генеральный директор компании Neuhaus Игнас Ван Дорселер.

"Мы пьем пиво на всех церемониях. На свадьбах, днях рождения, Рождество, среди друзей, на футболе, так что пиво важно так же, как картошка фри, как мидии. Это часть нашей культуры, и ничто не может это изменить", - заявил основатель пивного магазина Beer Mania Майкл Эфтехари.

Напомним, что магазины, продающие продукты не первостепенной важности, смогли открыться в Бельгии лишь 1 декабря в связи с улучшением ситуации с коронавирусом. Однако для торговых точек были введены жесткие правила: один покупатель на 10 квадратных метров, обязательное ношение масок, на все покупки - не более получаса, и за покупками можно ходить только в одиночестве.

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