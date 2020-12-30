В Испании назвали слово 2020 года

В Испании определили слово, которое лучше всего характеризует уходящий 2020 год. Это confinamiento, что означает "изоляция". Впрочем, перевести его можно и как "заключение" или "ссылка", что подходит по смыслу к происходившему в этом году.

Как отметили в Фонде современного испанского языка, "никогда прежде "слово года" не отражало опыт, полученный людьми по всему миру". Миллионы людей прожили 2020 год в условиях ограниченной свободы. "Кризис в области здравоохранения, вызванный пандемией COVID-19, является главным событием года, и меры, принятые для его прекращения, радикально изменили наш образ жизни и наш язык", - заявили в учреждении.

Слово "изоляция" было выбрано из короткого списка, в котором многие другие претенденты также были связаны с пандемией коронавируса. На слово года претендовали "коронавирус", "инфодемия", "устойчивость", "COVID-19", "удаленка", "коспираноя" (объяснение происходящего заговорами), "(не)Тикток", "статуефобия", "пандемия", "медицинский" и "вакцина".

Слово года испанская организация, действующая при Королевской академии, определяет всего восемь лет. В 2013 году это было "escrache", согласно словарю, это "термин, обозначающий демонстрации, проводимые возле домов политиков и других общественных деятелей". Затем это были: "селфи" (2014), "беженец" (2015), "популизм" (2016), "апорофобия" (2017) , "микропластик" (2018) и "эмоджи" (2019).

"Будем надеяться, что словом, которое положительно определит 2021 год, будет вакцина", - отметили в фонде.