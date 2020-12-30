В Испании обнаружили подпольный "музей" нацизма

В Испании нашли подпольный "музей" нацизма. В нем были собраны предметы времен Третьего рейха: оружие, военная форма, флаги. Гражданская гвардия обнаружила его в рамках операции по борьбе с незаконным оборотом оружия, проводившейся в Малаге.

Правоохранительные органы выявили группу, которая поставляла оружие наркоторговцам. Ее члены закупали пришедшие в негодность штурмовые винтовки и пистолеты-пулеметы за границей, восстанавливали и продавали бандам внутри Испании. Деятельность этой группы была замечена еще в прошлом году, когда на юге пиренейского королевства участились перестрелки между наркоторговцами. В ходе расследования стражам порядка удалось выйти на членов банды.

Гражданская гвардия задержала трех человек - двух немцев и одного британца. При обысках у них были обнаружены 160 единиц огнестрельного оружия, большое количество патронов и даже взрывчатка.

Как оказалось, один из задержанных - гражданин Германии, притворявшийся простым пенсионером, перебравшимся в теплые края - уже был в розыске по делу о подпольном арсенале в Ганновере. Второй немец был связан с различными крайне правыми движениями. Именно у него в доме и на лодке располагался "музей" нацизма. Британец же был известен местным правоохранительным органами, его уже арестовывали за торговлю наркотиками.

Всем троим задержанным предъявлены обвинения в организации преступной группировки, незаконной торговле оружием, боеприпасами и наркотиками, а также подделке документов.