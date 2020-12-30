В канун Нового года миротворцев в Карабахе поздравили дети со всей России

Достаточно неожиданный подарок к Новому году получили солдаты и офицеры российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе.

Как сообщило Минобороны РФ, в места несения службы наших военных доставили праздничные наборы и письма "Солдату - миротворцу". Их написали дети из различных регионов России. Многие послания они сопроводили своими рисунками.

Всю эту почту собрали и переправили по адресу - на Южный Кавказ. Получился настоящий сюрприз миротворцам.

В оборонном ведомстве РФ отметили, что в общей сложности в Нагорный Карабах пришло более двух тысяч новогодних подарков. А еще 600 писем и около 1,5 тысячи детских открыток.