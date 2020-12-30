В Киргизии готовятся запустить сборку броневиков

Производство бронированных машин для нужд военных и силовых структур республика планирует запустить в следующем, 2021 году, с помощью России. Об этом заявил на брифинге в пресс-центре Sputnik-Кыргызстан председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Киргизии Жыргалбек Сагынбаев.

По его словам, договоренности об открытии производства достигнуты в рамках военно-промышленной кооперации с Россией. Документы, касающиеся этого вопроса, стороны одобрили еще в 2019 году. Участвовать в проекте будет одно из крупных российских предприятий, специализирующихся на выпуске такой техники.

Киргизия, как утверждает Жыргалбек Сагынбаев, внесет свой вклад в проект не только открытием сборочного производства, но и выпуском определенных комплектующих для бронированных спецмашин.

Броневики местной сборки, по словам чиновника, могут быть востребованы как на внутреннем рынке, так и за рубежом.

- Мы остаемся единственной страной в Центральной Азии, где также производят боеприпасы, - подчеркнул глава Госкомитета. - В целом, военно-промышленный комплекс республики имеет большой потенциал.