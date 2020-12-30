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30.12.2020 11:29
Рубрика: Власть

В России идут работы по созданию новейших лазерных комплексов

Текст: Александр Степанов

Минобороны России в рамках концепции создания кинетического оружия совместно с ведущими предприятиями промышленности ведет разработку высокотехнологичных образцов вооружения.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
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Как сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко, сейчас ведутся работы по созданию лазерных комплексов для противодействия беспилотным летательным аппаратам, а также оптическим и оптико-электронным средств противника. "Осуществляется их комплексирование с огневыми средствами бронетанковой техники для борьбы с атакующими средствами высокоточного оружия", - рассказал замминистра в интервью "Красной звезде".

Также проводится разработка радиочастотного комплекса для функционального поражения радиоэлектронной аппаратуры беспилотных летательных аппаратов.

Он напомнил, что 1 марта 2018 года Владимир Путин в рамках послания Федеральному собранию в числе прорывных комплексов вооружения рассказал о новейшем лазерном комплексе "Пересвет". С конца 2019 года все комплексы "Пересвет" находятся на боевом дежурстве.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Оружие XXI века

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